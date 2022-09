Die Sims 4: EA macht beliebte Lebenssimulation kostenlos

Das plant EA für die Sims 4

Nicht nur für Neuzugänge

Erst waren es nur Gerüchte, nun ist es offiziell: Die Sims 4 ( ab 3,99€ bei kaufen ) wird zu einem Free-2-Play-Titel. Am Oktober kannst du ihn gänztlich kostenlos spielen.Im Rahmen des Behind The Sims Summit will EA weitere Updates zu der Neuerung bekanntgeben. Schon jetzt stellt das Unternehmen seiner Community aber einen ausführlichen Blogeintrag bereit, in dem es nahezu alles erklärt, was es zu wissen gibt.Ab dem 18. Oktober 2022 können Spieler aus aller Welt kostenlos auf Die Sims 4 zugreifen und die facettenreichen Möglichkeiten der wohl bekanntesten Lebenssimulation am Markt für sich entdecken. Am PC soll das über die EA-App oder Origin funktionieren, am Mac über Origin und Steam und auch Konsolen wie die PS5, die PS4, die Xbox Series X|S sowie die Xbox One erhalten vollen Zugriff."Da Die Sims 4 bald kostenlos gespielt werden kann, ist unser Team bemühter denn je, neue und bedeutsame Die Sims 4-Erlebnisse für unsere Spieler:innen zu entwickeln, und wir werden auch in absehbarer Zukunft wieder neue Packs, Sets und Sims-Expresslieferungen anbieten", schreibt EA in einem Beitrag. "Mehr über unsere derzeitige Arbeit erfahrt ihr im Special Edition-Livestream Behind The Sims Summit am 18. Oktober 2022 um 10:00 Uhr PDT/19:00 Uhr CEST auf den Die Sims-YouTube- und Twitch-Kanälen."Nicht nur neue Spieler sollen von den Neuerungen für die Simulation profitieren. So wolle EA zudem neue Bundles für seine Play- und Pro-Mitglieder veröffentlichen. Erstere sollen das An die Arbeit!-Erweiterungspaket erhalten, zweitere dürfen sich zusätzlich auf das Kleinkind-Accessoires-Pack freuen.Die mit dem Amazon-Logo gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn man auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen keine zusätzliche Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.