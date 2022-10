Die Sims 4: Basisspiel ab sofort Free-to-Play auf allen Plattformen

Die Sims 4: Free to Play auf allen Plattformen

Neue Bundles für EA Play und Pro

Nach acht Jahren ist es passiert: Die Sims 4 ist jetzt ein Free-to-Play Spiel. EA und Maxis setzten damit ihre Ankündigung von Anfang September um.Natürlich handelt es sich dabei nur um das Basisspiel von Die Sims 4. Die Erweiterungspakete, von denen es mehr als ein paar Hände voll gibt, sind nicht Teil des kostenlosen Pakets.Die Free-to-Play-Version von Die Sims 4 gibt es seit dem 18. Oktober 2022 auf allen Plattformen, auf denen die Lebenssimulation bisher erschienen ist.Auf dem PC könnt ihr das Spiel sowohl via Steam als auch über die neue EA app herunterladen. Besitzer eines Macs können zudem via Origin auf den Download zugreifen.Bei den Konsolen ist es ähnlich einfach: Die Sims 4 könnt ihr einfach über den Microsoft- beziehungsweise PlayStation Store downloaden. Dabei ist es egal, ob ihr auf der Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation 4 oder PlayStation 5 spielt.Zeitgleich mit der Umstellung auf ein Free-to-Play-System erweitert EA die Spielversion für seine beiden Abos EA Play und EA Play Pro. Bei Ersterem enthält Die Sims 4 jetzt das Erweiterungspaket An die Arbeit! , während es in der Pro-Variante noch zusätzlich das Kleinkind-Accessoires-Pack gibt.Alle anderen Erweiterungspakete und Accessoires Packs müssen hingegen auch zukünftig separat erworben werden. Das kann durchaus teuer werden, bedenkt man, dass es laut Steam-Anzeige mittlerweile über 50 DLCs gibt.Letztes aktuelles Video: Musikvideo Be Sweet Simlish Japanese Breakfast