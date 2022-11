Die Sims 4: Ab Dezember nicht mehr auf alten PCs und Macs spielbar

Die Sims 4: Speicherstände bleiben kompatibel

Keine Chance mehr für ältere PC- und Mac-Systeme: Electronic Arts stellt ab Dezember die Unterstützung für Die Sims 4 in der Legacy-Version komplett ein.Ab dem 12. Dezember wird die spezielle 32-bit-Spielversion, die für ältere Windows- und Mac-Betriebssysteme ausgelegt ist, nicht mehr zum Download zur Verfügung stehen. Ab diesem Datum müsst ihr zwangsläufig auf ein 64-bit-Betriebssystem umsteigen, um zukünftig weiterhin Die Sims 4 spielen zu können.Schon seit 2019 hat EA den Support für die 32-bit-Version von Die Sims 4 eingestellt und stattdessen die Legacy-Version veröffentlicht. Die funktionierte weiterhin auf alten Systemen, aber erhielt weder Updates noch konnten damit aktuellere Erweiterungen gespielt werden. Nun ist aber auch für diese Version das Ende gekommen und Spieler müssen umsteigen, wenn sie weiterspielen wollen.Ab dem 12. Dezember benötigt ihr entweder ein Windows-Betriebssystem mit 64-bit oder aber auf Mac die Unterstützung der Metal-Technologie. Auf einer speziellen Website von Apple erfahrt ihr, welche Geräte auf Metal zurückgreifen.Wenn ihr umsteigt, müsst ihr euch keine großen Sorgen um eure Speicherstände machen. Die bleiben nämlich auch mit der 64-bit-Version von Die Sims 4 kompatibel. Ihr müsst diese aber vorher manuell übertragen. Eine Erklärung dazu findet ihr auf der Hilfe-Seite von Electronic Arts.Aktuell ist Die Sims wieder in aller Munde. Erst im Oktober stellte Electronic Arts das Grundspiel auf eine Free-to-Play-Version um , die seitdem für alle Spieler zur Verfügung steht. Erweiterungen sind aber nicht Teil des Pakets.Darüber hinaus kündigte EA mit Project Rene ein neues Die Sims für die Zukunft an. Dazu läuft sogar bereits ein erster Playtest, der jedoch von Hackern zuletzt ausgenutzt wurde Letztes aktuelles Video: Musikvideo Be Sweet Simlish Japanese Breakfast