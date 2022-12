Die Sims 4: Weihnachtsaktion sorgt für satte Rabatte auf allen Plattformen

Die Sims 4: Große Spielerweiterungen zum kleinen Preis

Landhaus-Leben – 17,99 Euro (55% Ersparnis)

Ab ins Schneeparadies – 17,99 Euro (55% Ersparnis)

Nachhaltig leben – 17,99 Euro (55% Ersparnis)

An die Uni! – 17,99 Euro (55% Ersparnis)

Inselleben – 17,99 Euro (55% Ersparnis)

Werde berühmt – 17,99 Euro (55% Ersparnis)

Jahreszeiten – 17,99 Euro (55% Ersparnis)

Highschool-Jahre – 29,99 Euro (25% Ersparnis)

Werwölfe-Gameplay-Pack – 14,99 Euro (25% Ersparnis)

Reise nach Batuu-Gameplay-Pack – 13,99 Euro (30% Ersparnis)

Gaumenfreuden-Gameplay-Pack – 13,99 Euro (30% Ersparnis)

Paranormale Phänomene-Accessoires – 6,99 Euro (30% Ersparnis)

Mein erstes Haustier-Accessoires – 6,99 Euro (30% Ersparnis)

Grusel-Accessoires – 6,99 Euro (30% Ersparnis)

Noch zwei Tage bis Weihnachten und das bedeutet Geschenkepanik und flüchtige Einkäufe auf den letzten Drücker. Wer noch reduzierte Nintendo Switch-Spiele sucht , wird dahingehend aktuell beispielsweise bei Amazon fündig.Aber auch EA möchte gegen Ende des Jahres noch einmal den guten Geist der Weihnacht zelebrieren und macht Sims-Fans eine Freude. So sind unzählige Erweiterungspakete, Gameplay- und Accessoire-Packs reduziert, und zwar auf allen Plattformen der beliebten Simulation. Wir haben aufgelistet, mit welchen digitalen Inhalten ihr besonders sparen könnt.Praktischerweise hat EA auf der offiziellen Website alle verfügbaren Rabatte versammelt, weshalb ihr gar nicht lange suchen müsst, wenn ihr ein ganz bestimmtes Erweiterungspaket im Auge habt. Falls ihr hingegen nur durch die Angebote stöbern wollt und nach ein paar günstigen Highlights sucht, seid ihr bei unserer folgenden Liste an der richtigen Adresse:Sich während der Weihnachtsaktion reduzierte Erweiterungspakete für Die Sims 4 zu kaufen, könnte unter Umständen übrigens nicht nur Geld sparen, sondern auch die Wartezeit bis zum Nachfolger verkürzen. Das sogenannte „Sims der nächsten Generation“ befindet sich laut EA nämlich noch in einer frühen Entwicklerphase und lässt daher noch eine ganze Weile auf sich warten.