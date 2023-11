Die Sims 4: DLC Mein erstes Haustier-Accessoires wird verschenkt - so sichert ihr es euch

Die Sims 4: So bekommt ihr das kostenlose DLC

Was bekommt ihr mit Mein erstes Haustier-Accessoires?

Werim vollen Umfang spielen möchte, der darf ziemlich tief in die Tasche greifen – unzähligen Addons und kleineren DLCs sei Dank. Für einen müsst ihr aber zumindest aktuellinvestieren, denn anlässlich deshat EA die Spendierhosen an.Natürlich verschenkt der Publisher keine riesige Erweiterung, dennoch könnt ihr. Gesetz dem Fall ihr besitzt das DLC-Pack noch nicht und seid auf dem PC unterwegs. Konsolenspieler gehen nämlich leer aus.Im Detail verschenkt EA aktuellfür PC und Mac-Spieler. Die DLC-Erweiterung kostet sonst 9,99 Euro, aber aufgrund des Black Friday könnt ihr sie derzeiteurem Benutzerkonto hinzufügen. Auf den PlayStation- und Xbox-Konsolen gibt es das Angebot allerdings nicht.Um die Aktion wahrzunehmen, müsst ihr lediglich die EA app am PC oder eurem Mac starten und im Shop das entsprechende Paket suchen. Alternativ könnt ihr das Geschenk auch über die Die Sims-Webseite wahrnehmen und anschließend herunterladen. Die einzige Voraussetzung ist, dass ihr Die Sims 4 besitzt,, sprich eine wirkliche Hürde besteht nicht.Zu guter Letzt sei erwähnt, dass das DLC nicht dauerhaft verschenkt wird. Das Angebot ist laut Electronic Arts nurgültig, sprich es ist noch ein wenig Zeit vorhanden, um euer Exemplar von Die Sims 4 zu vervollständigen.Dem Namen gerecht dreht sich das kleine DLC-Pack vollständig um. So könnt ihr beispielsweise einen Hamster, einen Pygmäenigel oder eine Ratte erwerben und euch künftig darum kümmern. Außerdem gibt es frische Outfits, die ihr einem Hund oder einer Katze überziehen könnt, sowie verschiedene Deko-Artikel mit Tiermustern freischalten.Die Outfits haben jedoch ein kleines Problem, denn dafür wird zwingend diebenötigt. Besitzt ihr diese nicht, könnt ihr auch die Kleidungsstücke nicht nutzen. Die anderen Bestandteile des DLCs stehen euch aber trotzdem zur Verfügung.Für all diejenigen, denen Die Sims 4 mittlerweile zu öde wird: EA und Maxis arbeiten bereits an einem Nachfolger., wie es zuletzt in der Gerüchteküche hieß.