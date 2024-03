Die Sims 4: So bekommt ihr die Gartenspaß-Accessoires für 0 Euro

Die ersten Sonnenstrahlen kommen heraus, der Himmel strahlt bläulich: Es ist ein guter Zeitpunkt, um ein paar angenehme Minuten im Garten zu verbringen. Wenn schon nicht im echten Leben, dann wenigstens digital undmacht es möglich.EAs Lebenssimulation strotzt nämlich nur so viel unzähligen DLCs, für die ihr normalerweise ziemlich tief in die Tasche greifen müsst. Passend zum bevorstehenden FrühlingsbeginnEA jedoch aktuell einfür Die Sims 4, und zwar auf allen Plattformen. Allerdings ist das Angebot zeitlich begrenzt.Um denzu erhalten, müsst ihr lediglich das Grundspiel besitzen. Wie gut, dass dieses auch schon seit einiger Zeit als Free-to-Play-Spiel erhältlich ist, weshalb es technisch gesehen keine Hürde gibt. Anschließend müsst ihr das Paket Gartenspaß-Accessoires nur noch auf der Plattform einlösen, auf der ihr eure Zeit mit euren Sims verbringt:Mit den Gartenspaß-Accessoires erweitert ihr zwar euer Die Sims 4 nicht um grundlegende neue Spielfunktionen, bekommt aber ein paar mehr Möglichkeiten, eine feuchtfröhliche Party im Hinterhof zu veranstalten. Unter anderem enthält der DLC zwei neue Wasserrutschen, zahlreiche Deko-Objekte und natürlich bequeme Kleidung – immerhin will man ja bei einer Gartenparty nicht im Wintermantel herumstehen.Auch wenn EA in seiner eigenen Meldung kein Datum nennt, geht zumindest aus der Steam-Beschreibung hervor, dass ihr bis zumZeit habt, den kostenlosen DLC zu aktivieren. Sprich ihr müsst euch nicht unbedingt beeilen, aber solltet auch nicht zu lange zögern, falls ihr mit eurer Sim-Familie etwas Gartenspaß haben wollt.Falls ihr hingegen schon zu viel Zeit mit Die Sims 4 verbracht habt, müsst ihr für dennoch ein wenig Geduld aufbringen. EA und Entwickler Maxis bestätigten jedoch vor kurzem,