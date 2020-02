Obsidian Entertainment: Drei Projekte in Entwicklung, darunter ein "hochkarätiges Rollenspiel"

Obsidian Entertainment updated their jobs page. The studio now has 32 open positions across all areas, including internships, to staff up the teams. The studio is currently working on Grounded, The Outer Worlds franchise & an unknown AAA RPG project. https://t.co/Tx8Bfzac06 pic.twitter.com/Uxc9tso1y0



Obsidian Entertainment just opened up 12 new positions. The studio - as already reported before - now lists over 200 employees.



- Unreal Engine 4

- Day and night cycle

- first-person melee & ranged combat gameplay

- AAA

- high profile role-playing game pic.twitter.com/jLcsdprmiR



Das Studio Obsidian Entertainment, das seit November 2018 zu Microsoft gehört, arbeitet derzeit an drei Projekten. Das erste Spiel ist das Survival-Abenteuer Grounded , das im Frühjahr 2020 in den Early Access starten wird ( wir berichteten ). In dem Titel spielt man auf Ameisengröße geschrumpfte Charaktere à la "Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft". Man erkundet die Umgebung, sammelt Rohstoffe, baut einen Unterschlupf und kämpft gegen die übergroße Flora und Fauna inkl. Insektenhorden und Spinnen.Dann wird ganz allgemein an der Reihe "The Outer Worlds" gewerkelt. Eine Download-Erweiterung mit Story-Bezug wurde im Dezember 2019 bestätigt . Genauere Angaben wurden nicht gemacht, aber es war von der The-Outer-Worlds-Franchise die Rede.Das dritte Vorhaben ist ein noch unbekanntes Rollenspiel-Großprojekt (AAA RPG), das nicht in Zusammenhang mit The Outer Worlds stehen wird. Schon im Oktober 2019 gab es erste Hinweise auf dieses "hochkarätige Rollenspiel", das auf der Unreal Engine 4 basieren soll. Nah- und Fernkämpfe aus der Ego-Perspektive sowie ein Tag-und-Nacht-Wechsel sind geplant.Die Angaben stammen vom Insider "Klobrille", der in der Vergangenheit mehrere "Leaks" mit Microsoft-Bezug verbreitet hatte. Diesmal hat "Klobrille" lediglich die 32 Job-Beschreibungen des Studios durchleuchtet.