Metal Gear Solid 3: Snake Eater: Angebliches Remake Gerüchten zufolge nicht PlayStation-exklusiv

Metal Gear Solid 3 Remake: Angeblich keine PlayStation-Exklusivität geplant

Allem Anschein nach arbeitetbereits fleißig an einemvon. Und schon jetzt gibt es Gerüchte, wie es um dieder vermuteten Neuauflage steht.Ganz generell könnten wir schon in wenigen Tagen, passend zum, mit frischen Informationen zum von vielen Fans herbeigesehnten Remake versorgt werden. So steht unter anderem eine Ankündigung auf dem Showcase im Raum, die mit einem möglichen Release-Termin einhergehen könnte.Wie Insider Gaming unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet , soll das Metal Gear Solid 3 Remakefür dieerscheinen. Stattdessen rechne man ebenfalls mit einer Veröffentlichung für densowie für die-Konsolen aus dem Hause Microsoft. Dennoch könnte es, durch exklusive Marketingrechte oder einen DLC, eine engere Verbindung zu Sonys Spielekonsole haben.So ist beispielsweise die-Reihe aus dem Hause Activision zwar nicht Plattform-exklusiv, allerdings zahlt Sony dem Publisher Geld, um sich zeitlich begrenzte, exklusive Inhalte und andere Vorteile zu sichern. Konkrete Gründe zur Annahme, dass es sich auch bei dem – wohlgemerkt bisher unangekündigten – Metal Gear Solid 3 Remake ähnlich verhält, würden laut Insider Gaming allerdings bislang nicht vorliegen.Spätestens seit Konamis Aussage zu Beginn des Jahres, 2023 würde ein Jahr „voller Ankündigungen“ werden, brodelt die Gerüchteküche. So soll der Konzern ebenfalls an einem neuen Castlevania-Titel arbeiten. Schon im Jahr 2021 war davon, neben dem Metal Gear Solid Remake und einer Neuauflage der Silent Hill-Reihe, die Rede Letztes aktuelles Video: Gameplay Teil 2