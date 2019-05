A Hat in Time: Update fügt Kapitel Nyakuza Metro und Online-Partymodus hinzu - 4Players.de

Gears for Breakfast hat seine zweite große Erweiterung für den Abenteuer-Plattformer A Hat in Time veröffentlicht. Sie beinhaltet zum einen mit der Nyakuza Metro einen neuen Schauplatz, der an das Metrosystem des modernen Japan angelehnt ist.In dem neuen Story-Kapitel tritt Hat Kid einer Straßengang mit Katzengesichtern bei, die sich Nyakuza nennt. Wie DualShockers schreibt, sind in dem Abschnitt zehn weitere Zeit-Teile versteckt und man erhält zahlreiche frische Sticker, die man auf seine Waffen pappen oder als Emotes nutzen kann. Zudem erhält man Zugriff auf einen neuen Baseballschläger sowie 20 weitere Farbstoffe.Darüber hinaus wird auch der Mehrspielermodus erweitert. Im Online-Partymodus dürfen sich jetzt bis zu 50 Spieler versammeln und auf verschiedene Art miteinander interagieren. Zudem kann man im Public Mode gemeinsam mit bis zu drei anderen Spielern losziehen, sich dabei aber nicht gegenseitig beeinflussen.Letztes aktuelles Video: Nyakuza Metro Online Party Announcement