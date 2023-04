Star Wars Battlefront: Dritter Teil war "unglaublich" und fast fertig, so ein früherer Entwickler

Star Wars Battlefront 3: Was wäre wenn?





I feel like it’s been long enough now to come out and say Star Wars Battlefront III was gonnae be legit incredible and the fact it got cancelled 2 yards from the finish line is an absolute crime. Gamers don’t know what they were robbed of. https://t.co/zZUu8JR3iV



— Michael Barclay (@MotleyGrue) April 16, 2023

Wechsel zu Disney und EA

Bevor EA und Dice die-Reihe übernahmen, entstand die Shooter-Reihe bei einem anderen Studio. Dort war auch einin Entwicklung und war sogar so gut wie fertig.Das behauptet zumindest der heutige Naughty Dog Lead Designer Michael Barclay, der früher bei Free Radical Design tätig war. Seinen Aussagen zufolge war Star Wars Battlefront 3 auf einem guten Weg, aber kurz vor Schluss habe LucasArts einen Schlussstrich gezogen.Während die ersten beiden Star Wars Battlefront-Spiele bei den Pandemic Studios entwickelt worden sind, sollten anschließend die Timesplitters-Entwickler von Free Radical einen dritten Serienteil entwerfen. Über zwei Jahre lang war das Projekt verschiedenen Gerüchten zufolge in Arbeit, ehe LucasArts den Daumen senkte. Ein "absolutes Verbrechen", wie es von Barclay auf Twitter heißt.Laut ihm sei mittlerweile genug Zeit vergangen, weshalb er jetzt darüber sprechen könne. Gemäß Barclay wäre Star Wars Battlefront 3 "unglaublich geworden" und wurde "zwei Meter vor der Ziellinie eingestellt." Spieler würden gar nicht ahnen, was ihnen damit genommen wurde.Natürlich lassen sich Barclays Aussagen nur schwer überprüfen, aber sie passen zu früheren Kommentaren von Steve Ellis, einem der Gründer von Free Radical Design. Dieser behauptete schon 2012, dass Star Wars Battlefront 3 zu 99 Prozent fertiggestellt war, aber aus finanziellen Gründen eingestellt wurde. Davon betroffen war seinen Aussagen zufolge auch eine geplante Fortsetzung, die es wohl nie über die Konzeptphase hinaus geschafft hat.Während LucasArts damit offenbar Star Wars Battlefront 3 verhinderte, war die Shooter-Reihe noch nicht am Ende. 2012 kaufte Disney Lucasfilm und sämtliche Tochterfirmen für gut vier Milliarden US-Dollar und vergab anschließend die Spielelizenz für Star Wars an Electronic Arts.Der Publisher nutzte die Gelegenheit und gab den Battlefield-Experten von Dice die Möglichkeit, zwei eigene Battlefront-Spiele zu veröffentlichen. Ein Star Wars Battlefront 3 ist aber auch hier nie entstanden und die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass ein weiterer Serienteil in naher Zukunft erscheint.Bei EA konzentriert man sich stattdessen lieber auf die Singleplayer-Reihe Star Wars Jedi, die 2019 mitihren Anfang nahm. Am 28. April 2023 geht es mitweiter, zu dem wir euch