The Division: Film liegt wohl vorerst auf Eis - wegen der Pandemie

The Division: "Fühlte sich wie eine Dokumentation an"

Produktion wohl vorerst auf Eis

Schon seit Jahren lässt Ubisoft an einer Filmumsetzung von The Division arbeiten , aber so wirklich voran kommt das Projekt nicht. Nun steht die Adaption sogar vor einer unsicheren Zukunft.Dies geht aus einem Interview mit Kelly McCormick hervor, einem der Gründer der Produktionsfirma 87North Productions, die auch The Division umsetzen sollten. Im Gespräch mit DiscussingFilm verrät McCormick, dass man die Arbeiten von The Division hat ruhen lassen, nachdem die weltweite Corona-Pandemie ausgebrochen ist.Nachdem die Filmumsetzung von The Division bereits 2017 angekündigt wurde, sprang 2019 Netflix zur Seite. Fortan sollte der Film, bei dem die Schauspieler Jake Gyllenhaal und Jessica Chastain die Hauptrollen übernehmen, exklusiv auf dem Streaming-Portal erscheinen. So waren zumindest die Pläne, die auch Regisseur Rawson Marshall Thurber umsetzen wollte, aber bislang nicht in der Realität angekommen sind.Grund dafür ist laut McCormick die Corona-Pandemie. "Um ehrlich zu sein, als COVID aufkam, haben wir The Division verlassen, weil es sich so anfühlte, als wäre es eine Dokumentation. Sie wissen schon, in dem Sinne, dass die Geschichte von diesem Ausbruch handelt, der in Echtzeit stattfindet, von den Gefahren, die auftreten, und von der Angst, die dadurch entsteht. Es war wie: "Wow, das macht keinen Spaß mehr." Wir alle mussten das buchstäblich im echten Leben durchmachen", so der Gründer von 87North Productions.Zwar glaubt er weiterhin daran, dass man aus dem Material einen spannenden Film machen könnte, aber schlussendlich hat man das Projekt wegen der Pandemie aufgegeben.Während 87North Productions damit raus ist, heißt das nicht, dass die Adaption komplett gescheitert ist. Auf Nachfrage, ob jemand anders das Projekt übernommen hat, heißt es von McCormick, dass es wohl derzeit auf "kleiner Flamme köchelt". Er sei sich diesbezüglich aber nicht ganz sicher.Ob also tatsächlich noch ein Film zu The Division entsteht, steht somit in den Sternen. Immerhin gibt es noch genügend andere Projekte, bei denen Videospiele zu Filmen oder Serien verarbeitet werden. Im Januar startet zum Beispiel bei HBO die Serie zu The Last of Us , während sich Amazon vor kurzem die Rechte an God of War sicherte . Und bei Netflix startete im Dezember die Spin-Off-Serie The Witcher: Blood Origin, die wir für euch näher unter die Lupe nahmen