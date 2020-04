Rocksmith 2014: Entwickler beenden DLC-Unterstützung und beginnen ein neues Projekt

Das Rocksmith-Team beendet die DLC-Unterstützung des Spiels und arbeitet fortan an einem neuen Projekt. Mit dem "Opeth Song Pack" wurden alle geplanten DLC-Veröffentlichungen für Rocksmith Remastered abgeschlossen. Nach 383 Wochen mit DLC-Veröffentlichungen umfasst die Song-Bibliothek insgesamt 1570 Songs, die sich über sieben Jahrzehnte (oder drei Jahrhunderte im Falle von Bachsmith) erstrecken und eine Vielzahl von Genres für Gitarre und Bass abdecken."Obwohl wir keine neuen DLCs mehr veröffentlichen werden, haben wir immer noch wöchentliche Online-Inhalte für Rocksmith-Fans geplant. Der Rocksmith Dev Stream wird (in einem neuen Format) fortgesetzt, zusammen mit einigen weiteren Überraschungen. Wir werden auch weiterhin Updates für unser neues Projekt veröffentlichen, wenn wir (...) bereit sind. Wir bei Rocksmith und Ubisoft danken euch allen. Eure anhaltende Unterstützung von Rocksmith ist überwältigend und wir können es kaum erwarten, die nächste Etappe unserer gemeinsamen musikalischen Lernreise zu beginnen", schreiben die Entwickler Letztes aktuelles Video: Remastered Edition Learn How To Play Guitar In 60 Days