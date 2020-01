The Order: 1886: Gerücht: Fortsetzung auf nächster Konsolengeneration?

Schon 2016 attestierte Ready At Dawn dem technisch beeindruckenden, aber spielerisch ernüchternden The Order: 1886 Potenzial für Fortsetzungen und die Chance zur Etablierung einer Marke. Passiert ist seitdem nichts. In der Gerüchteküche heißt es jetzt allerdings, dass das Studio tatsächlich an einer Fortsetzung arbeiten könnte, die wahrscheinlich für einen Release auf der kommenden Konsolengeneration vorbereitet wird.Die Quelle im NeoGAF-Forum wird bei DualShockers als relativ verlässlich eingestuft, weil sie seinerzeit u.a. bereits Monate vor der Ankündigung Details zur kommenden PS4 Pro ausplauderte, die sich als korrekt herausgestellt haben. Jetzt beschreibt der besagte Nutzer BlackOsiris Szenen aus einem Gameplay-Trailer, die er zu Gesicht bekommen hat. Er berichtet u.a. von eine Mann, an dessen Schulter eine Lampe befestigt ist, mit der er einen dunklen Raum betritt. Dann feuert er auf eine Kreatur mit mehreren Armen und gelben Augen, um anschließend vor ihr zu fliehen. Danach soll man die Kreatur ein weiteres Mal sehen, wie sie hinter einer Tür steht und die Worte "Ich habe dich gefunden" fast schon singt...Dabei soll es sich tatsächlich um Spielszenen und keine Zwischensequenz gehandelt haben, wie BlackOsiris betont. Außerdem merkt der "Insider" an, dass die Beleuchtung und Physik auf einer völlig neuen Stufe gewesen seien und bestätigt schließlich, dass das gezeigte Material von einer Next-Generation-Konsole stammt.Laut der Quelle würde man den Mann umgehend erkennen, wenn man ihn sieht, weil er ein unverwechselbarer Charakter ist. Würde man auch beschreiben, was er trägt, wäre das Geheimnis laut BlackOsiris umgehend gelüftet, um welches Spiel es sich handeln würde.Das alles sind und bleiben freilich nur wilde Spekulationen. Aber es passt dazu, dass Ready at Dawn immer wieder den Willen dazu bekräftigt hat, The Order fortsetzen zu wollen, wobei die Markenrechte nicht beim Studio liegen.Letztes aktuelles Video: Foto-Modus