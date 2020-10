Ray's the Dead: Dark-Comedy-Abenteuer der Stubbs-the-Zombie-Macher steht bereit

Kommandiere eine Armee von Zombies im Kampf und beim Lösen von Rätseln (in Szenarien, die sich stets aufs Neue verändern), und setze verschiedene Zombietypen strategisch ein, die alle ihre ganz besonderen Kräfte haben.

Kämpfe dich durch eine Story-Kampagne über 8 bis 10 Stunden mit 40 von Hand gestalteten Levels, liebevoll ausgeschmückt im Stil der 1980er Jahre in Nordamerika und mit Auftritten zahlreicher Ikonen der Popkultur.

Schwelge (mit den Augen) in mehr als 3.000 handgezeichneten Sprites im verspielten Mashup-Stil, und labe dich (mit den Ohren) am groovigen Pop-/Retro-/Synthwave-Soundtrack.

Überlebe die lustig-bewegende Geschichte der Läuterung, in der du erfährst, was zum Tod von Ray geführt hat – komplett mit schwierigen Entscheidungen, die du ganz allein treffen musst, um den Ausgang der Geschichte zu beeinflussen.

Das aus ehemaligen Entwicklern von Stubbs the Zombie: Rebel without a Pulse bestehende Ragtag Studio hat bereits am 22. Oktober 2020 sein nach eigenen Angaben von Overlord und Pikmin inspiriertes Dark-Comedy-Abenteuer Ray's the Dead für PC veröffentlicht. Die Umsetzung für PlayStation 4 erscheint hierzulande am 29. Oktober. Auf Nintendo Switch soll der Startschuss hingegen erst 2021 fallen. Via Steam und Humble Store wird aktuell noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt.In der Spielbeschreibung heißt es: "Endlich bricht das lange erwartete, Zombies erweckende, von einer Geschichte unterfütterte, rätselreiche, insgeheim wirkende, von den 1980ern inspirierte, auf mehreren Zeitlinien angesiedelte, großartig illustrierte, unerwartet berührende dunkle Comedy-Abenteuer aus den Tiefen der Erde. Erlebe im Spiel von Schlüsselmitgliedern hinter dem Kulthit Stubbs the Zombie sowohl das Leben als auch das Leben nach dem Tod von Ray LaMorte. Löse das Geheimnis seines Todes auf die einzige Art und Weise, die ihm möglich ist: indem du eine Armee der Untoten auf die Beine stellst."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer PC PS4