Mario Kart 8: Erster Teil des DLCs mit neuen Strecken ist erhältlich

Goldener Turbo-Cup



Glückskatzen-Cup

Nintendo hat den ersten Schwung an neuen Strecken für Mario Kart 8 ( ab 79,00€ bei kaufen ) Deluxe veröffentlicht. Insgesamt 48 Kurse werden mit dem so genannten "Booster Course Pass" bis Ende 2023 dem Spiel hinzugefügt. Für Abonnenten von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket werden die DLCs ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung stehen. Im Einzelkauf ist der Strecken-Pass für 24,99 Euro im eShop erhältlich. Mit dem ersten Teil feierten nun zwei brandneue Cups – und damit acht Strecken – ihr Debüt in Mario Kart 8 Deluxe. Einen Überblick lieferte Nintendo in einem Trailer zum DLC-Launch.Im Online-Modus können die Kurse übrigens kostenlos gefahren werden – hier wird der DLC nicht benötigt. Diese Strecken früherer Mario-Kart-Titel sind nun in Mario Kart 8 Deluxe erhältlich:• Paris-Parcours (Mario Kart Tour)• Toads Piste (Mario Kart 7)• Schoko-Sumpf (Mario Kart 64)• Kokos-Promenade (Mario Kart Wii)• Tokio-Tempotour (Mario Kart Tour)• Pilz-Pass (Mario Kart DS)• Wolkenpiste (Mario Kart: Super Circuit)• Ninja-Dojo (Mario Kart Tour)