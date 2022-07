Mario Kart 8: Neue DLC-Strecken könnten bald kommen

Mario Kart 8: Neue DLC-Strecken noch im Juli?





7-11 is advertising the course pack (note that it says you double the number of courses in Japanese, nothing about wave 2). I think we should see a reveal sooner than later. pic.twitter.com/qpRtTBiUdp



— PushDustIn (@PushDustIn) July 9, 2022

Noch immer gibt es keine offizielle Meldung von Nintendo, wie es mit den DLC-Strecken in Mario Kart 8 weitergeht. Ein aufmerksamer Fan entdeckte nun einen Hinweis, der auf einen baldigen Release deutet.Laut diesem könnte es schon in wenigen Tagen soweit sein und wir dürfen uns auf das zweite Strecken-Update für Mario Kart 8 freuen. Eine Ankündigung dürfte ebenfalls nicht mehr Lange auf sich warten lassen, wenn man den Informationen Glauben schenkt.Aus einem Tweet des Nutzers PushDustIn geht hervor, dass der japanische 7-Eleven in seinen Stores bereits mit neuen Strecken für Mario Kart 8 wirbt. Diese werden dort jedoch nicht als zweite Welle der DLC-Tracks beworben. Dennoch ist davon auszugehen, dass es sich um die versprochenen Rennkurse handelt, die von Nintendo im Zuge des Streckenpasses über den Laufe des Jahres für die Switch angekündigt wurden. Dabei verriet man clevererweise lediglich den Zeitraum für das letzte Update, welches uns im Dezember 2023 erwartet.Interessant ist auch, dass man am oberen Ende der 7-11-Werbung ein Datum erkennen kann: Der 17. Juli ist darauf deutlich zu sehen, was zu Spekulationen auf Twitter führte, dass die Ad an dem Tag mit einer anderen ausgetauscht und die neue DLC-Welle angekündigt werden könnte.Bewahrheiten sich die Spekulationen, so wäre dies nicht das erste Mal, dass Nintendo über ein Werbebanner in Japan darauf hinweist, dass künftig ein DLC-Paket erscheinen wird: Bereits bei der Enthüllung der Super Smash Bros. Ultimate Fighter Pass-Wellen war dies in der Vergangenheit der Fall. Mit dem letzten Update gab es bereits acht neue Rennstrecken und auch dieses Mal dürften es entsprechend viele Kurse, die dazukommen, sein. Bei einigen der Strecken handelte es sich dabei um neuere Karten der 3DS- und Mobile-Version, andere wiederum, beispielsweise den Choco Mountain, gab es bereits auf dem N64.Letztes aktuelles Video: GratisUpdate The Legend of Zelda