Mario Kart 8: Morgige Wartungsarbeiten machen Hoffnung auf DLC-Strecken

Mario Kart 8: Vorbereitungen für die zweite DLC-Welle?





[Maintenance Scheduled]



Maintenance has been scheduled for "Mario Kart™ 8 Deluxe" on 28 Jul from 01:55 UTC to 03:00 UTC.#Maintenance #NintendoSwitch pic.twitter.com/rSEGXhA9v8



— NinStatusBot (@NinStatusBot) July 27, 2022

Wann kommt die zweite Welle der für Mario Kart 8 angekündigten DLC-Strecken? Dies fragen sich fahrsüchtige Fans seit Wochen. Die morgigen Wartungsarbeiten lassen nun erneut hoffen.Seit dem Release der ersten Welle im März wurde es immer ruhiger um die Streckenerweiterungen, die uns Nintendo im DLC-Pass für den achten Ableger des beliebten Racers versprochen hat. Und auch, wenn wir am Ende wieder einmal bitterlich enttäuscht werden sollten, laufen die Spekulationen auf Twitter und Co. erst einmal heiß.Hinter den Wartungsarbeiten, die für den 28. Juli im Zeitraum von 17 und 18 Uhr unserer Zeit angekündigt wurden, vermuten die Nutzer das langersehnte Update für Mario Kart 8 Deluxe. Der Grund dafür liegt in den Wartungs-Updates anderer Titel wie Pokémon Schwert & Schild Animal Crossing oder auch Super Smash Bros. Ultimate . Allesamt wurden während der Wartungsarbeiten mit neuen Inhalten versorgt.Ebenfalls schreiben einige Nutzer auf Twitter bereits vorab über ihre Enttäuschung, sollte es sich nicht um das erhoffte Strecken-Update handeln. Dies ist durchaus verständlich, wurden die Fans von Mario Kart 8 doch erst vor wenigen Wochen im Regen stehen gelassen: Eine Werbung in einem japanischen 7-Eleven-Store teaserte bereits neue Strecken für den 17. Juli , jedoch war man sich dabei nicht ganz sicher, ob es sich überhaupt um die DLC-Strecken und den korrekten Release-Termin handelte.Immerhin: Ganz so weit vom zuvor vermuteten Release-Datum wäre die Veröffentlichung nicht entfernt, sollten sich die Spekulationen um die frischen Inhalte im Zuge der morgigen Wartungsarbeiten letzten Endes bewahrheiten. Auf eine offizielle Meldung dürften wir allerdings auch weiterhin vergebens warten.Letztes aktuelles Video: GratisUpdate The Legend of Zelda