Mario Kart 8: Zweite Welle der DLC-Strecken erscheint am 4. August

Was hat der neue Strecken-DLC von Mario Kart 8 Deluxe zu bieten?

Vier weitere Wellen bis Ende 2023 geplant

Das Warten hat endlich ein Ende: Mit der zweiten DLC-Welle schickt Nintendo die heißersehnten neuen Strecken für Mario Kart 8 Deluxe ins Rennen. Bereits am 4. August ist es soweit.Während in den vergangenen Wochen die Gerüchteküche immer stärker brodelte, beendete die japanische Spieleschmiede das Rätselraten der sehnsüchtig wartenden Fans und kündigt das Release der neuen Mario Kart 8 Deluxe-Strecken kurzerhand einfach selbst an. Gleich acht zusätzliche Pisten erwarten uns und einen kleinen Vorgeschmack bekommen wir über einen eigenen Trailer spendiert.Fans von Mario Kart 8 Deluxe sollten schon einmal den Motor starten, denn auf den teilweise sogar brandneuen Strecken geht es gewohntermaßen heiß her. Dies beweist der fast dreiminütige Trailer, den Nintendo im Zuge der Ankündigung der zweiten Welle der DLC-Strecken veröffentlicht hat:Zu sehen sind verschiedene Favoriten der vergangenen Jahre, wie beispielsweise der, den Nintendo DS-Spieler noch bestens in Erinnerung haben dürften, kann er doch mit seinen unberechenbaren Elementen rasch für Überraschungsmomente sorgen. Liebhaber der klassischen Kart-Kurse kommen ebenfalls auf ihre Kosten, denn mit der besonders scharfkurvigenund der drückend warmenstehen zwei SNES- beziehungsweise N64-Strecken bereit. Als letzter Kurs des Rüben-Cups reiht sich der noch recht neueein, der erst jüngst auf den Smartphones und Tablets mit Mario Kart Tour seinen Einzug in das Franchise feierte.Der Propeller-Cup hingegen wartet mit einer brandneuen Strecke auf euch: Die verlockend süß-klingendesorgt in hitzigen Fahrgefechten für die dringend nötige Abkühlung. Die zweite Strecke des Cups ist die, deren unterirdische Höhle, tiefe Abgründe und - natürlich - riesigen Pilze, mit denen wir uns hoch in die Lüfte katapultieren, wir bereits von der Wii kennen. Dasgab es damals erstmals auf dem Game Boy Advance zu bestaunen, während sich mit der sonnigennoch ein weiterer Tour-Vertreter zu den neuen DLC-Strecken gesellt.Bei aller Euphorie über die neuen DLC-Strecken für Mario Kart 8 bleibt nur zu hoffen, dass uns Nintendo nicht wieder wochenlang warten lässt und etwas transparenter mit den künftigen Updates umgeht. Zwar wissen wir seit der Ankündigung des Streckenpasses, bis wann wir alle sechs geplanten Wellen, die immer mit jeweils acht Strecken bestückt sind, befahren dürfen, jedoch gibt es keinen konkreteren Release-Plan.So kam es, dass sich Fans in den vergangenen Wochen bereits an jeden noch so kleinen Hinweis klammerten, sei es nur eine Mario Kart 8 Deluxe-Werbung, die in einem japanischen 7-Eleven-Store entdeckt wurde