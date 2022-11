Mario Kart 8: Dritte Welle des Booster-Streckenpass erscheint im Dezember

Mario Kart 8 Deluxe: Welche Strecken gibt es in Welle 3?

2023 folgen noch weitere Wellen

Nintendo hält sein Versprechen: Noch in diesem Jahr erscheint die dritte Welle des Booster-Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe. In gut zwei Wochen geht es bereits los.Genauer gesagt dürfen die Motoren ab dem 7. Dezember gestartet werden, sofern ihr Besitzer des Booster-Streckenpass seid. Dann erwarten euch wie bei den Wellen zuvor acht zusätzliche Strecken für Mario Kart 8, die Nintendo mithilfe eines Trailers kurz und knapp vorgestellt.Wie gewohnt besteht das Paket vorwiegend aus Strecken, die ihr bereits aus anderen Serienteilen kennt. Komplett neue Entwürfe, wie zuletzt in Welle 2 , gibt es dieses Mal nicht. Dennoch kann sich der DLC in Sachen Abwechslung sehen lassen:Der dritte DLC des Booster-Streckenpass beginnt im Blätterwald, einer Strecke von Mario Kart Wii . Dort erwarten euch trotz des zurzeit eher winterlichen Wetters sehr herbstliche Farben und das eine oder andere fiese Hindernis. Weiter geht es dann im Regenbogen-Boulevard aus Mario Kart 7 , bei der ihr streckentypisch möglichst nicht runterfallen solltet – viele Banden gibt es hier nicht.Danach geht es zeitlich ziemlich zurück, denn das Buu-Huu-Tal stammt von Mario Kart Super Circuit , welches einst auf dem Game Boy Advance erschienen ist. Dem namen Gerecht begegnet ihr dort einigen Geistern. Nach dem düsteren Ausflug fliegen die Bananenschalen dann in Pflaster von Berlin, einer Strecke aus dem Mobile-Ableger Mario Kart Tour , inklusive einem Besuch der U-Bahn.Den zweiten Teil des DLCs bilden dann Gebirgspfad aus Mario Kart 7, Peachs Schlossgarten aus Mario Kart DS , sowie London-Tour und Bergscherung, die beide aus Mario Kart Tour stammen.Während die dritte Welle des Streckenpass jetzt am 7. Dezember erscheint, ist danach noch nicht Schluss. Bis Ende 2023 sollen noch drei weitere Wellen folgen, die ebenfalls jeweils 8 Strecken umfassen werden. Genaue Termine und Inhalte sind aber noch unbekannt.Mit der Veröffentlichung von Welle 4 ist aber angesichts des bisherigen Veröffentlichungstempos im März oder April 2023 zu rechnen, während die anderen beiden Wellen irgendwann danach folgen werden.Letztes aktuelles Video: GratisUpdate The Legend of Zelda