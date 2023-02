Mario Kart 8: Direct-Trailer kündigt 4. DLC-Welle an - neuer Charakter & brandneue Strecke

Mario Kart 8 Deluxe: Booster-Streckenpass bringt Birdio & Yoshi's Island ins Spiel

bekommt die vierte Welle seinesnoch im Frühjahr. Dies gab Nintendo auf der gestrigen Direct mit einem frischen Trailer bekannt, außerdem erwartet uns ein neuer Charakter im DLC.Dazu kommt mit Yoshi's Eiland eine brandneue Strecke, mit welcher die stetig wachsende Kursauswahl neben sieben weiteren Pisten wieder einmal erweitert wird. Im Trailer bekommen wir bereits jetzt zu sehen, was uns erwartet.Zwar war bereits zu erwarten, dass wir spätestens mit der nächsten Nintendo Direct auch ein paar Informationen zur vierten Welle des Booster-Streckenpasses von Mario Kart 8 Deluxe für die Switch verraten bekommen, dass uns mit diesem aber sogar eine neue Fahrerin auf dem Piste begrüßt, überrascht dennoch. Mit Birdio tritt der mittlerweile 43. spielbare Charakter an, um uns auf dem Asphalt ordentlich einzuheizen.Darüber hinaus winken natürlich wieder ganze acht Strecken, von denen wir eine gänzlich neue und so bislang auch nicht in den Vorgängern zu findende mit dem Trailer vorgestellt bekommen: Yoshi's Eiland wartet nur darauf, euch mit seinen spaßversprechenden Sprungelementen und einer Unterwasserpassage den Atem zu rauben.Noch im Frühjahr soll es so weit sein, dann will uns Nintendo die vierte DLC-Welle seines Booster-Streckenpasses in Mario Kart 8 Deluxe auf der Switch zur Verfügung stellen. Natürlich nur, wenn ihr auch über ein Online-Abonnement und das entsprechende Erweiterungspaket, welches ihr für rund 25 Euro erwerben könnt, verfügt. Ob sich derzur zweiten Welle.Letztes aktuelles Video: GratisUpdate The Legend of Zelda