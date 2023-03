Mario Kart 8: Nintendos Multiplayer-Hit bekommt fünf weitere DLC-Fahrer

Mario Kart 8 Deluxe: Ein eindeutiger Hinweis

Was bietet die vierte Welle des Booster-Streckenpass?

Obwohlnun schon wirklich einige Kilometer auf dem Tacho hat, fährt die aufgemotzte Variante des Wii U-Ablegers immer noch nicht durch die Ziellinie.Die letztes Jahr angekündigten DLC-Wellen dessind mittlerweile zwar beim vierten Boxenstopp angekommen, offenbar bekommt Mario Kart 8 Deluxe aber noch ein weiteres Upgrade verpasst. Mit dem Neuzugang Birdo wird im Fahrer-Menü nämlich ersichtlich, dass sich nochfür ein heißes Autorennen anschnallen werden.Käufer des Booster-Streckenpass finden mit der heute erschienenan Strecken nämlich einen eindeutigen Hinweis auf weitere kommende DLC-Fahrer für Mario Kart 8 Deluxe:füllen die Zeile unter Neuzugang Birdo im Auswahlmenü aus und versprechen frisches Futter fast sechs Jahre nach Release der Nintendo Switch-Version.Da der Booster-Streckenpass noch zwei Wellen ins Spiel spült, die beide noch dieses Jahr erscheinen sollen, dürften die fünf fehlenden Figuren mit den letzten beiden DLC-Abschnitten ebenfalls ihren Weg in Mario Kart 8 Deluxe finden. Welche Charaktere sich auf ihre Rückkehr vorbereiten dürfen, darüber kann aktuell aber nur spekuliert werden.Nintendo liefert auf der eShop-Seite des Spiels aber immerhin eine Andeutung: Dort ist nämlich von „bekannten Gesichtern“ und „zurückkehrenden Charakteren“ die Rede. Offenbar wird man sich also aufkonzentrieren, die noch nicht durch die Strecken von Mario Kart 8 Deluxe rasen. Potenzielle Kandidaten könnten König Bob-Omb oder Mutant-Tyranha sein.Den Anfang der wiederkehrenden Charaktere in Mario Kart 8 macht, die im Rahmen der vierten Welle des Booster-Streckenpass als neue Fahrerin verfügbar ist. Natürlich hat der neue Abschnitt des insgesamt sechsteiligen DLCs aber noch mehr zu bieten:nämlich, die sich aus altbekannten und völlig neuen Strecken zusammensetzen.Der Frucht-Cup besteht beispielweise aus der Ausfahrt Amsterdam (), dem Flussufer Park (), der DS Skikane () sowie dem völlig neuen Yoshis Eiland. Mit dem Bumerang-Cup dürfen sich eifrige Rennfans über vier weitere Strecken freuen, zu denen wir euchliefern.