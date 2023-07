Mario Kart 8: Welle 5 des Booster-Streckenpass erscheint im Juli

Mario Kart 8 Deluxe: Alle Strecken und Fahrer von Welle 5

Mutant-Tyranha

Wiggler

Kamek

Die Motoren heulen und die blauen Panzer fliegen wieder: Der Release derfürsteht kurz bevor. In einem neuen Trailer präsentiert Nintendo den inhaltlichen Nachschub.Der Startschuss für Welle 5 fällt am, wie der japanische Konzern mitteilt. Dann können alle Käufer des Booster-Streckenpass oder Abonnenten von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket auf insgesamtihr Können unter Beweis stellen und sich darüber hinaus überfreuen.Bei den neuen Strecken für Mario Kart 8 Deluxe setzt Nintendo auf das mittlerweile gewohnte Paket, welches vorwiegend aus altbekannten Strecken besteht. Dieses Mal gibt es jedoch auch einen kompletten Neuzugang vermelden:Bei den Charakteren spart Welle 5 auch keineswegs an Neuzugängen. Fortan dürft ihr mit den folgenden drei neuen Fahrern loslegen:Alle Inhalte stehen ab dem 12. Juli für Mario Kart 8 Deluxe zur Verfügung. Danach widmet sich Nintendo der sechsten und zugleich letzten Welle an Inhalten für den Dauerbrenner auf der Nintendo Switch. Wann dieser erscheint ist noch unklar, aber es soll noch in diesem Jahr soweit sein.Wie es danach weitergeht, ist noch unklar. Als wahrscheinlich gilt natürlich ein Mario Kart 9, aber bislang hat Nintendo diesbezüglich nichts angekündigt., wie zuletzt ein langjähriger Nintendo-Entwickler verriet.