Mario Kart 8: Letzte Welle vom Booster Pass samt Strecken, Fahrer und Release enthüllt

Mario Kart 8 Deluxe: Das erwartet euch in der letzten Welle vom Booster Pass-DLC

Sechs Jahre nach seinem ursprünglichen Release auf der Nintendo Switch ist fürendlich der letzte Boxenstopp angesagt: Die finale Welle des Booster Pass-DLC rollt ein.Erneut hat dieim Gepäck und bringt auf den letzten Metern noch einmal vier neue Charaktere in den beliebten Fun-Racer. Release-Termin ist der, womit Mario Kart 8 Deluxe mit sage und schreibe 96 Strecken in 24 Cups endlich in die verdiente Rente rollt. Jetzt darf Nintendo dann auch langsam den Nachfolger ankündigen.Solltet ihr die anderen Cups und Strecken von Mario Kart 8 Deluxe bereits in- und auswendig kennen, dürft ihr euch also schon in einer Woche auf neues Fahrfutter freuen. Der erste der beiden Cups steht im Zeichen der Eichel und vereint die folgenden vier Strecken:(Mario Kart Tour),(Mario Kart Double Dash),(Mario Kart Wii) sowie die brandneueWeiter geht es dann mit dem Stachi-Panzer-Cup, in dem ihr euch in diesen vier Kursen messen könnt:(Mario Kart Tour),(Mario Kart 7),(Super Mario Kart) und(Mario Kart Wii). Wie bereits erwähnt, finden mit der sechsten Welle auch vier neue Fahrer ihren Weg in Nintendos Arcade-Sause. Ab Release könnt ihr neben den bestehenden Charakteren auch mitins Kart steigen.Den krönenden Abschluss für den Booster Streckenpass bildenund ein, mit dem ihr jederzeit den Soundtrack von Mario Kart 8 Deluxe genießen könnt. Los geht es dann ab dem 9. November, falls ihr die kostenpflichtige Erweiterung fürerworben habt oder das teurere Nintendo Switch Online-Abo unterhaltet, in dem der Streckenpass bereits enthalten ist. Falls ihr nur die günstigere Variante nutzt, dürft ihr euch seit Kurzem trotzdem