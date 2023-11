Mario Kart 8: Letzter Booster-Streckenpass bringt Update auf Version 3.0.0 - was steckt dahinter?

Mario Kart 8 Deluxe: Neues Update bringt frische Fahrer, Anzüge und mehr

Support für den DLC

kostenpflichtige Zusatzinhalte hinzugefügt: Mario Kart 8 Deluxe – Booster-Streckenpass, Welle 6 (zwei Cups, acht Strecken, vier Charaktere, 17 Mii-Rennanzüge)

Allgemein

„Musik“-Button zum Hauptmenü hinzugefügt

Mit der Funktion kann die Hintergrundmusik des Spiels verändert werden.

Die Hintergrundmusik aus den DLC-Strecken kann auch von Spielern, die den Booster-Streckenpass nicht besitzen, ausgewählt werden.

Es wurde eine Funktion hinzugefügt, mit der andere Spieler, die keine Freunde sind, einem Raum beitreten können.

Nachdem ihr einen Raum erstellt habt, drückt die + Taste oder die - Taste, um die Raum-ID anzuzeigen, und teilt sie euren Mitspielern mit.

Andere Fahrer können über die Suche über die Raum-ID beitreten.

Ihr könnt nun einen Raum erstellen, auch wenn ihr 0 Freunde registriert habt.

Es wurden Entwickler-Credits für den Booster-Streckenpass hinzugefügt.

Um den Abspann zu sehen, müsst ihr im Grand Prix-Modus mindestens Platz 3 oder besser in allen DLC-Cups erreichen.

Besitzt ihr den Booster-Streckenpass nicht, müsst ihr mindestens 100 Mal Online-Strecken fahren und dann einen beliebigen Grand Prix-Cup spielen.

Die Unbesiegbarkeitszeit für einen Teil der Charaktere und Fahrzeuganpassungen wurde erhöht.

Man kann keine starken Items mehr erhalten, wenn man eine Item-Box nimmt, indem man anhält oder rückwärts fährt, oder wenn man eine Item-Box nimmt, die sich während eines Rennens mehrmals an derselben Stelle befindet.

Die Zeit zwischen dem Einsammeln einer Item-Box und ihrem Respawn wurde verkürzt.

Spiegel- und 200cc-Strecken in "Weltweit" und "Regional" kommen seltener vor.

Man kann nun den "Varia-Anzug" erhalten, wenn man einen amiibo aus der Metroid-Serie benutzt.

Man kann nun den "Hylian Suit" erhalten, wenn man einen amiibo aus der Legend of Zelda

Man kann nun den "Kirby-Anzug" erhalten, wenn man einen amiibo aus der Kirby-Serie verwendet.

Man kann nun den "Daisy-Anzug" erhalten, wenn man einen Daisy amiibo verwendet.

Fehleranpassungen

Ein Fehler wurde behoben, bei welchem ein Bob-omb-Auto bei der Mondblickstraße nicht für einen selbst beim Berühren explodiert ist, sondern für jemand anderen.

Ein Fehler wurde behoben, bei welchem auf der Strecke Yoshi's Island in Zeitrennen kein roter Weg aufgetaucht ist, sogar wenn der Geist diesen berührt hatte.

