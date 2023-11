Mario Kart 8: Kontroverse Strategie wird mit aktuellem Patch entfernt

Mario Kart 8: Keine starken Items mehr durch Bagging

Mit dem neuesten Patch zubekommen Fans nicht nur die Möglichkeit, den sechsten und finalen DLC mit neuen Kursen zu erstehen. Das Update auf die Version 3.0.0 bringt einige Fehlerbehebungen und Verbesserungen mit – und macht ganz nebenbei Schluss mit einem beliebten Cheat.Dieser als Bagging bekannte Trick wurde verwendet, um früh in einem Rennen starke Items zu bekommen. Damit nutzten Spieler eineaus. Durch den Patch erkennt das Spiel diese Strategie und macht sie – zumindest in den allermeisten Fällen – zunichte.Nicht erst in Mario Kart 8, sondern schon in früheren Titeln der Fun-Racer-Reihe, ist es Teil der Spielphysik, dass Spieler, die sich weiter hinten im Fahrerfeld befinden, einewie Blitze, Super-Sterne, Kugelwillis oder Stachelpanzer haben. Beim Bagging nutzen Fahrer dies aus, indem sie sich absichtlich kurz nach dem Start nach hinten fallen lassen und sogar rückwärts fahren oder am Spawn-Punkt von Itemboxen stehen bleiben, um diese mehrmals abzugrasen.Diese Taktik scheint das Spiel nun zu erkennen und „belohnt“ die Letzten nun nicht mehr mit Gegenständen, mit denen sie das Feld von hinten aufrollen können. So zeigt ein Video auf Twitter einen Fahrer im Käseland – einer Strecke in der das Bagging besonders gut funktionierte – der mit der zweifelhaften Strategieabgreift.Im Subreddit von Mario Kart 8 scheiden sich die Geister über diese Entscheidungen. Während einige die Entscheidung Nintendos nachvollziehen können, die Möglichkeit zum Bagging zu entfernen, weil es, halten andere dagegen, dass es schlicht eine alternative Herangehensweise war, die Skill auf einer anderen Ebene wie zum Beispiel Item-Management erforderte.Mit der sechsten Welle können Mario-Kart-Spieler auf, vier neue Fahrer und 17 Mii-Rennanzüge zugreifen. Was im letztenwurde, könnt ihr hier lesen.