Mario Kart 8: Leaker verrät angeblichen Release-Zeitraum des Nachfolgers

Mario Kart 8: Nachfolger soll laut Leaker erst 2025 erscheinen

Mit der sechsten Welle des Booster-Streckenpasses ziehtnach über sechs langen Jahren auf der Nintendo Switch endlich die letzten Runden, doch der Nachfolger ist weiterhin nicht in Sicht.Während Fans bereits eifrig darüber spekulieren, ob der Release der bislang immerauch ein neues Mario Kart im Gepäck haben könnte, meldet sich der bekanntezu Wort. Falls er mit seinen Aussagen Recht behält, müsst ihr euch noch auf eine deftige Wartezeit einstellen.Auf seinem Blog spricht Zippo überund wirft die natürlich auch von Fans häufig gestellte Frage auf, wie es für Nintendos Fun-Racer-Reihe nun eigentlich weitergeht: „Der zehnte (nein, nicht der neunte) Teil der Mario Kart-Reihe wird 2025 erscheinen, das zweite Jahr der Switch 2 auf dem Markt. Man will den Titel irgendwann vor der zweiten Weihnachtszeit des Systems veröffentlichen.“Damit stützt sich auch Zippo auf das sich hartnäckig haltende, aber weiterhin unbestätigte Gerücht, dass nächstes Jahr der Nachfolger zur Nintendo Switch erscheint. Eineist natürlich sinnig, um die Verkaufszahlen zu maximieren: Schaut man auf den kommerziellen Erfolg von Mario Kart 8 Deluxe, dürfte auch der nächste Ableger der Reihewerden.Entsprechend soll Nintendo Zippo zufolge: „Es ist offenbar eines der teuersten Spiele, die Nintendo je produziert hat. Der nächste 3D-Mario-Titel soll ‚absolut umwerfend‘ werden und das hier sieht angeblich noch besser aus. Die visuelle Qualität des Spiels soll eine hohe Priorität haben, was bedeutet, dass das Spiel gut aussehen wird, verdammt gut.“Ob der Leaker Recht behält, bleibt abzuwarten: Wie immer sind seine Aussagen nicht bestätigt und, bis von Nintendo eine offizielle Ankündigung erfolget. Dass es mit Mario Kart irgendwie weitergehen wird, ist angesichts des Erfolges aber wohl anzunehmen. Während ihr auf den Nachfolger wartet, lohnt sich ein Blick auf die sechste Welle des DLCs,