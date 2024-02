Mario Kart trifft auf Die Simpsons: Milhouse als Yoshi und Nelson als Bowser

In der besagten wird Lisa zur Go-Kart-Fahrerin. Nachdem die rüde Fahrweise ihres Vaters Homer bei ihr eine Panikattacke auslöst, bekommt Lisa die Empfehlung ihrer Therapeutin,und so ihre Ängste vor dem Fahren zu kontrollieren. Während sie eine immer enthusiastischere Kartfahrerin wird, bekommt Homer plötzlich Gewissensbisse, dass er seine Tochter in dieses gefährliche Hobby getrieben hat, was eines nachts bei ihm zum Mario Kart-Traum führt.Mario Kart reference from tonight's new episode of The Simpsons, "Lisa Gets an F1". pic.twitter.com/fagfFUL5YR — VideoGameArt&Tidbits (@VGArtAndTidbits) February 26, 2024 In diesem sehen wir „Lisa-Mario“ zusammen mit weiteren Kindern aus der Serie – unter anderemund– auf einer Piste, die an die berühmte Rainbow Road angelehnt ist, welche in jedem Mario Kart-Teil eine der längsten und schwersten Strecken ist. „Dank meines Vaters riskiere ich mein Leben“, ruft die Traum-Lisa aus, bevoran ihrer Seite auftaucht. „Meine schlechte Erziehung führt zu deinem Verhängnis“, lacht er gehässig, bevor er ihr eine Bombe entgegen und Lisa von der Bahn wirft.Ein aufmerksamer User auf Twitter hat allerdings auch gleich einen groben Schnitzer ausgemacht: Lisa startet als Erste in das Rennen und wird sofort von zwei Fahrern eingeholt. Danach fährt Milhouse-Yoshi an ihr vorbei – schiebt sich also auf den dritten Platz – und wird prompt; einem Item, das bekanntlich direkt auf den Erstplatzierten abzielt. Ein wahrlich peinlicher Fauxpas der Serienmacher.Interessant ist, dass Details der Stecke – wie die Farbgebung des Regenbogens in Blau- und Violetttönen oder die Fragezeichenboxen, die hier zu Pyramiden wurden – gerade so verändert sind, dass es als. Gleichzeitig sagt Homer aber „It’s-a me, Wario!“, um keinen Zweifel daran zu lassen, was hier persifliert wird. Auch die Sounds der Fahrzeuge sowie die Hintergrundmusik sind bemerkenswert nah an Mario Kart.