Mario Kart 8: Katzen-Peach perfekt gebalanced - Koopa guckt in die Röhre

Egal, welche Version von Mario Kart man spielt – jeder hat seinen favorisierten Charakter, mit dem er am liebsten über die Pisten bügelt. Mit der Auswahl des fahrbaren Untersatzes abkam noch eine weitere Individualisierungsoption hinzu. Dass es aber tatsächlich eine objektiv beste Kombination aus Fahrer, Kart, Rädern und Gleiter ingibt, zeigt nun eine Studie.Dass die verschiedenen Optionen im Fahrerfeld, welches in dem Switch-Spiel(ohne Farbvariation) anwachsen kann, ihre eigenen Werte in puncto Höchstgeschwindigkeit oder Handling haben, ist bekannt und schon seit dem erstenTeil der Spielmechanik. Aber auch die Fahrzeuge und Reifen haben einen Einfluss darauf.Insgesamt ergeben sich, aus denen nun der Datenanalyst Antoine Mayerowitz den perfekten Build für Mario Kart 8 erschaffen hat. Dazu reduzierte er die Zusammensetzungen allerdings erst einmal auf 25.704, da viele Charaktere oder Fahrzeugteile identische Werte haben. In einem Diagramm dargestellt und mithilfe der Pareto-Optimierung vergleicht Mayerowitz zum Beispiel Geschwindigkeit und Beschleunigung.Die perfekte Balance zwischen diesen beiden Eigenschaften besitzen übrigens Katzen-Peach, Diddy Kong, das Inkling-Mädchen und die Bewohnerin. In dem Tool könnt ihrund bekommt angezeigt, welche Charaktere oder Fahrzeuge hier durchschnittlich auf die beste Leistung kommen. Mayerowitz stellt auch heraus, dass es Charaktere gibt, die in jeder Kombination überboten werden, zum Beispiel der arme kleine Koopa.Basierend auf diesen Rechnungen ergibt sich für den optimalen Pick folgendes Bild:mit den Roller-Rädern und dem Wolkengleitschirm. Diese Kombination wird laut Mayerowitz tatsächlich von vielen Top-Spielern genutzt – nicht zufällig, wie sich herausstellt. Sie befindet sich in puncto Geschwindigkeit, Beschleunigung und Mini-Turbo genau auf der Pareto-Linie, die den möglichst effizienten Zustand darstellt.Diese Kombination könnte es also Einsteigern erleichtern, mit Mario Kart 8 zurechtzukommen. Oder es gibt euch in kompetitiven Turnieren möglicherweise die entscheidende Reifenlänge Vorsprung. Ach, wären da nur nicht die ganzen, die jedes Rechenspiel auf der Strecke zunichte machen. Dann vielleicht doch lieber den Lieblingscharakter wählen und auf die eigenen Fahr-Skills vertrauen. Welche Strategie ihr allerdings zumindest, könnt ihr hier nachlesen.