Invisible, Inc.: Switch Edition der Stealth-Taktik erschienen

Am 15. Juni 2020 hat Klei Entertainment eine Umsetzung seiner Rundenstrategie Invisible, Inc. für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 19,99 Euro. Neben dem Hauptspiel sei wie bei der PS4-Adaption auch die DLC-Erweiterung "Contingency Plan" bereits inkludiert.Im Test zur PC-Fassung resümierte Jörg seinerzeit: "Wo Klei draufsteht, ist Qualität drin: Invisible Inc. ist ein weiteres kleines, aber überaus feines Spiel aus Vancouver. Die Kanadier servieren anspruchsvolle Rundentaktik, in der es nicht auf explosive Action, sondern auf die clevere Erkundung ankommt - es gibt viele subtile Manöver vom Anlocken, Spicken, Lauern bis hin zum Ausknocken, die man kombinieren kann. Hinzu kommt cooles Comicflair in zufallsgenerierten Levels, die immer wieder neu fordern. Man kann die Fähigkeiten seiner Agenten entwickeln, sie mit Implantaten oder Ausrüstung stärken und darf auf einer zweiten digitalen Ebene die Systeme der Konzerne hacken. Letzteres wird zwar recht öde inszeniert, es gibt auch manche nervige Sackgassen und einige unlogische Situationen. Außerdem kann die Story trotz toller Zeichentrickszenen nicht fesseln. Aber es weht durchaus ein Hauch von Shadowrun und Deus Ex, wenn man mit seinen Agenten an Sicherheitsleuten und Kameras vorbei schleicht. Aber Vorsicht: Den Schwierigkeitsgrad solltet ihr erst erhöhen, wenn ihr einen Run bis zum Finale gemeistert habt!"