Nach über zehn Jahren imwird bald eines der ältesten Zombie-Spiele auf Steam den Sprung zur Vollversion schaffen: Die Rede ist von. Das großewird einige Änderungen mit sich bringen, wobei Konsolenspieler noch einmal zur Kasse gebeten werden.Als 7 Days to Die im Early Access gestartet ist, hat die katholische Kirche gerade einen neuen Papst gewählt, Edward Snowden brachte Geheiminformationen der NSA ans Tageslicht, Kroatien trat der EU bei und bei Steam lag der Nutzerrekord bei 7,7 Millionen gleichzeitigen Spielern – das alles istder Fall gewesen. Mittlerweile ist die Welt eine andere und auch das Survival-Spiel von Entwickler The Fun Pimps hat sich in all dieser Zeit deutlich weiterentwickelt.Wer jedoch schon dachte, dass 7 Days to Die für immer im Early Access bleibt, wird nun eines Besseren belehrt: "Bereits" in wenigen Wochen wird das über die Jahre gepflegte und erweiterte First-Person-Abenteuer, in der Untote ihr Unwesen treiben, die langersehnteerhalten. Einen genauen Termin gibt es noch nicht, aber geplant ist eine Veröffentlichung im Juni – zumindest für den PC.Welchedas große Update umfassen wird, wollten die Macher noch nicht im Detail verraten. Es wird jedoch neue Challenges und eine verbesserte Controller-Unterstützung geben. Auf der finanziellen Seite hingegen müsst ihr, sofern ihr 7 Days to Die noch nicht besitzt, tiefer in die Tasche greifen: Ab dem Zeitpunkt der Vollversion wird das Survival-Spielkosten, umgerechnet rund 42 Euro.Es muss allerdings nicht so teuer sein. Anlässlich des geplanten Version 1.0-Updates wird es vom 22. bis zum 29. April 2024 eine letzte Rabattaktion geben, bei der ihr 7 Days to Die mit einemerstehen könnt. Beim Umstieg auf den Full Release müsst ihr dann nicht noch einmal bezahlen.Für Spieler, die bereits 7 Days to Die auf den Konsolen von Sony oder Microsoft besitzen, ist der Fall anders gelagert. Mit Version 1.0 wird das Survival-Spiel ebenfalls angepasst für dieunderscheinen und gleichzeitig die bisherige Legacy Version, die ihr auf der PS4 oder Xbox One spielen konntet,. Das führt allerdings zu einem unschönen Umstand.Die neue Konsolenversion von 7 Days to Die musswerden, sprich alle interessierten Spieler dürfen noch einmal ein Exemplar erwerben. "Aufgrund der erheblichen technischen Unterschiede zwischen alter und aktueller Konsolenhardware werden wir die alte Version nicht länger aktualisieren. Besitzer der alten Version müssen den neuen Titel kaufen", heißt es im Blogeintrag der Entwickler. Man arbeite allerdings mit Sony und Microsoft daran, Besitzern der digitalen Legacy Version einenim Store zu gewähren.Wer nicht umsteigen möchte, kann auch in Zukunft die jetzige 7 Days to Die-Version weiterspielen, erhält aber keine weiteren Updates. Auchzwischen PC und Konsolen wird es nur mit der neuen Konsolenversion geben, wie das Team klarstellt.Mit dem Ende der Early Access-Phase und dem Release von Version 1.0 ist bei 7 Days to Die noch lange nicht Schicht im Schacht. Die Entwickler wollen ihr Zombie-Spiel weiterhin miterweitern und haben bereits Pläne, die bis Ende 2025 reichen.Insgesamt planen die Entwickler derzeit mit drei sehr großen Updates. Für dasist unter anderem die Überarbeitung des Wetter- und Biomsystems und die Einführung eines Garderobenfeatures geplant. Imsollen dann Banditen als neue feindliche Fraktion und imsogar ein Story-Modus folgen. Fest ins Stein gemeißelt sind aber all diese groben Termine noch nicht.Falls ihr euch aktuell schon mit dembeschäftigt, oder kurz davor seid, dann könnt ihr euch das Gameplay noch angenehmer gestalten. Wir stellen euch