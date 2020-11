Serious Sam Collection: Sam ballert bald auf PS4, Switch und Xbox One

Aktualisierung vom 11. November 2020, 18:32 Uhr:





Okay, okay. But don't tell me I never make your wishes come true.



The Serious Sam Collection will be available on PlayStation 4 and Xbox One as well. https://t.co/LLsUEC9e5Y



— Serious Sam (@SeriousSamIAm) November 11, 2020

Ursprüngliche Meldung vom 10. November 2020, 19:18 Uhr:





The hordes demanded Serious Sam Collection on #NintendoSwitch and who are we to argue.



Drops November 17.https://t.co/cS0nJarWhp pic.twitter.com/5BSjoexG7P



— Devolver Digital (@devolverdigital) November 10, 2020

Die Serious Sam Collection ab 8,00€ bei kaufen ) wird am 17. November 2020 nicht nur für Switch erscheinen, sondern ebenfalls auf PlayStation 4 und Xbox One.Devolver Digital wird die Serious Sam Collection am 17. November 2020 auch für Switch veröffentlichen ( eShop : 29,99 Euro). Die Sammlung umfasst alle Inhalte von Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter und Serious Sam 3: BFE - einschließlich der Erweiterungen "Die Legende der Bestie" und "Das Juwel des Nils".Mit bis zu vier Spielern kann man sich im lokalen Koop-Modus durch die Kampagne oder den eigenständigen Überlebensmodus kämpfen. Außerdem gibt es die klassischen Multiplayer-Modi wie Deathmatch, Team Deathmatch und Capture the Flag."Erleben Sie eine der explosivsten Shooter-Spielserien aller Zeiten, während Sie die Welt vor einer gnadenlosen Alien-Invasion retten. Besuchen Sie die Ruinen des alten Ägyptens und streifen Sie durch die lebhaften Schauplätze Südamerikas, um scheinbar endlose Horden von Feinden mit einem äußerst zerstörerischen Arsenal zu bekämpfen, darunter Schrotflinten, schweren Lasern, Raketenwerfern, einer riesigen Kanone und einer klassischen Minigun."