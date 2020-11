Serious Sam Collection: Feuer frei für die Shooter-Sammlung auf PS4, Switch und Xbox One

UPDATE: This was rerated by NOE and therefore taken off the store while the new rating is applied.



Am 17. November 2020 haben Croteam und Devolver Digital die Serious Sam Collection ab 8,00€ bei kaufen ) für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Im Microsoft Store kostet die aus Serious Sam HD: The First Encounter Serious Sam 3: BFE sowie den beiden Erweiterungen "Die Legende der Bestie" und "Das Juwel des Nils" bestehende Shooter-Sammlung 29,99 Euro. Der Download via PlayStation Store und eShop ist aktuell hingegen nicht möglich. Als Grund wird auf Twitter eine bereits veranlasste Änderung der Altersfreigabe genannt Spielbeschreibung des Herstellers: "Treten Sie in die Fußstapfen des legendären Action-Helden Sam 'Serious' Stone und erleben Sie eine der explosivsten Shooter-Spielserien aller Zeiten, während Sie die Welt vor einer gnadenlosen Alien-Invasion retten. Besuchen Sie die Ruinen des alten Ägyptens und streifen Sie durch die lebhaften Schauplätze Südamerikas, um scheinbar endlose Horden von Feinden mit einem äußerst zerstörerischen Arsenal zu bekämpfen, darunter Schrotflinten, schweren Lasern, Raketenwerfern, einer riesigen Kanone und einer klassischen Minigun.Keine Lust mehr alleine zu spielen? Ziehen Sie gegen Mentals Horde in den Krieg mit bis zu 16 Online-Spielern oder 4 Spielern im lokalen Koop-Modus, um sich durch die Kampagne oder den eigenständigen Überlebensmodus zu kämpfen. Schließlich können Sie Ihre Fähigkeiten in klassischen Multiplayer-Modi wie Deathmatch, Team Deathmatch, Capture the Flag und mehr gegen andere Spieler auf die Probe stellen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 Xbox One Switch