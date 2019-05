Child of Light: Creative Director zu Nachfolger: "Glaube nicht, dass Ubisoft diese Art von Spiel machen will" - 4Players.de

Für einen potenziellen Nachfolger von Child of Light sieht es schlecht aus. Das hat Creative Director Patrick Plourde im Gespräch mit Video Games Chronicle eingeräumt, obwohl im vergangenen Jahr in sozialen Medien ein Sequel angedeutet wurde. Mittlerweile bereut Plourde, auf seinem Twitter-Account den Zettel mit den Worten Child of Light II gezeigt zu haben.Dabei handelte es sich nach eigenen Angaben um ein vier- oder fünfseitiges Dokument, in dem der Nachfolger kurz in einer Zusammenfassung vorgestellt werden sollte. Laut Plourde sollte das Spiel als Prequel konzipiert werden und sich um Freundschaften in der Kindheit drehen, die man auf dem Weg zum Erwachsenenleben zunehmen verliert. Teilweise hätte man sich von dem Ballett "Schwanensee" inspirieren lassen."Ich weiß nicht, ob sich ein Child of Light 2 in Produktion befindet", so Plourde. "Ubisoft ist groß, aber ich arbeite nicht daran. Ich glaube nicht, dass derzeit ein Child of Light 2 produziert wird. Ich würde mir keine allzu großen Hoffnungen machen."Ein Teil des Pessimismus geht wahrscheinlich darauf zurück, dass mittlerweile ein Großteil der Leute Ubisoft verlassen haben, die damals in Child of Light involviert gewesen sind. Darüber hinaus scheint der Publisher nach Ansicht von Plourde mittlerweile andere Interessen zu verfolgen."Ich glaube nicht, dass Ubisoft diese Art von Spiel machen will... Das ist kein jugendliches Unternehmen, es ist ein erwachsenes Unternehmen. Und hinsichtlich des Portfolios wird es immer noch unterstützt - wir haben es für Switch umgesetzt und verkaufen immer noch einige Exemplare. Es ist nur so, dass sich aktuell alles um Games as a service dreht. Wir können Geld damit verdienen, aber können woanders noch mehr Geld machen. Das ist das Problem bei solchen Projekten [wie Child of Light 2], wenn man nicht unabhängig ist."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer Switch