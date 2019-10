Helldivers: Großes Update mit neuem Spielmodus "Proving Grounds" steht bevor - 4Players.de

Noch in dieser Woche, genauer gesagt am 25. Oktober, will Arrowhead ein großes Update für seinen Zweistick-Shooter Helldivers veröffentlichen, das u.a. den neuen Spielmodus Proving Grounds enthalten wird. Dabei handelt es sich um eine spezielle Mission mit einen hohen Wiederspielwert, die nach Angaben von Gematsu auf drei Säulen fußt: Challenge, Modifier und Condition.Bei der Challenge handelt es sich um eine klassische Herausforderung wie im Hauptspiel, bei der z.B. Zivilisten gerettet werden müssen. Die Modifier sollen dagegen für eine gewisse Dynamik sorgen, indem die Stadt z.B. unerwartet aus dem Orbit bombardiert wird oder ein plötzlicher Stromausfall die Karte zur Dunkelheit verdammt. Die Condition beeinflusst dagegen das Arsenal, das man in der Runde einsetzen darf.Darüber hinaus werden generelle Verbesserungen am Loadout-System versprochen, wo man in Zukunft drei Favoriten speichern oder einen Zufallsgenerator für die Zusammenstellung der Ausrüstung anwerfen darf.Last but not least hat man auch basierend auf dem Feedback der Community ein paar Änderungen an der Spielbalance vorgenommen. Die kompletten Patch Notes will man in Kürze veröffentlichen.Letztes aktuelles Video: Steam-Trailer