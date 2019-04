Diablo 3: Reaper of Souls: Neue Qual-Stufen und "Vereinfachungen": Patch 2.6.5 und Saison 17 werden getestet - 4Players.de

"Dem Spiel wurden die Schwierigkeitsgrade Qual 14, 15 und 16 hinzugefügt.

Portale von Schatzgoblins können euch manchmal an absolut verrückte Orte führen.

Die Verwendung eines uralten oder archaischen Flechtrings in Kanais Würfel führt zu einem neuen Ergebnis.

In Gruppenporträts wird jetzt angezeigt, wenn Tod überlisten eines Spielers kürzlich ausgelöst wurde (nur PC).

Wenn in einem Nephalemportal ein Boss getötet wird, zeigt jetzt bis zur Schließung des Portals eine dauerhafte Positionsanzeige an, wo der Boss gestorben ist.

Der Benachrichtigungsbildschirm für Bosse wurde überarbeitet (nur PC).

Der Benachrichtigungsbildschirm für Große Nephalemportale wurde überarbeitet (nur PC).

Der Abschlussbildschirm für Große Nephalemportale wurde überarbeitet (nur PC).

Spieler können jetzt über die Spielersuche einem Spiel beitreten, wenn ein Großes Nephalemportal bereits aktiv ist. Spieler können weiterhin nicht einem aktiven Großen Nephalemportal beitreten.

Der Fortschrittsbalken für ein Großes Nephalemportal ist jetzt für alle Spieler in einem Spiel sichtbar, egal, ob sie am Großen Nephalemportal teilnehmen oder nicht."

"Für alle Spieler wurden zusätzliche Beutetruhenfächer hinzugefügt. PC: 5 zusätzliche Beutetruhenfächer sind jetzt verfügbar. PS4/XB1/Switch: 140 zusätzliche Beutetruhenplätze sind jetzt verfügbar.

Der Beutetruhe wurde eine Suchfunktion hinzugefügt (nur PC).

Alle Handwerker verfügen jetzt über eine Schaltfläche, mit der alle Rezepte angezeigt/verborgen werden können (nur PC).

Die meisten Anzeigen für Kopfgelder werden jetzt sofort beim Betreten des Gebiets für das Kopfgeld angezeigt.

Horadrische Würfelchen können jetzt Atem des Todes enthalten."

Blizzard Entertainment wird im Laufe des heutigen Tages den öffentlichen Test des Patches 2.6.5 für Diablo 3 auf dem PC starten . Das Update und Saison 17 sollen knapp eine Woche lang getestet werden. Obwohl der Testlauf nur auf PC stattfinden wird, gelten die geplanten Veränderungen auch für PS4, Switch und Xbox One.Mit dem Patch werden neue Schwierigkeitsgrade (Qual 14, 15 und 16) eingebaut und zusätzliche Beutetruhenfächer hinzugefügt. Die Kopfgeld-Ziele sollen außerdem sofort beim Betreten des entsprechenden Gebiets angezeigt werden. Portale von Schatzgoblins können euch manchmal an "absolut verrückte Orte" führen. Die Verwendung eines uralten oder archaischen Flechtrings in Kanais Würfel führt zu einem neuen Ergebnis.Der Stärkungseffekt für Saison 17 wird das "Vermächtnis der Alpträume" werden: "Solange kein Setbonus aktiv ist, erhöht jeder ausgerüstete uralte Gegenstand den verursachten Schaden von Spielern um 750% und verringert den erlittenen Schaden um 4%."AllgemeinVereinfachungenKommentar der Entwickler: "Mit Patch 2.6.4 haben wir uns darauf konzentriert, mit vielen Änderungen an verschiedenen Klassensets mehr Builds zu ermöglichen und die Macht der unterschiedlichen Klassen anzugleichen. Mit 2.6.5 machen wir in dieser Manier weiter, indem wir Anpassungen an (größtenteils) legendären Eigenschaften vornehmen, die zwar sehr interessant sind, aber etwas mehr Schaden vertragen können." Weitere Details zu den Gegenstandsveränderungen findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Switch-Spielszenen Akt 1