Diablo 3: Reaper of Souls: Startschuss für Saison 17 (zunächst auf PC) - 4Players.de

Barbar - Macht der Erde

Kreuzritter - Dornen des Ansuchers

Dämonenjäger - Des Schattens Mantelung

Mönch - Gewandung des Affenkönigs

Totenbeschwörer - Gnade des Inarius

Hexendoktor - Gewand des Jadeernters

Zauberer - Pracht des Feuervogels

Blizzard Entertainment hat Saison 17 in Diablo 3: Reaper of Souls auf PC gestartet. Der Saisonstart auf PlayStation 4, Switch und Xbox One ist für den 18. Mai um 2.00 Uhr geplant. Die Saison soll ungefähr drei Monate dauern. Ein konkreter Abschlusstermin wurde nicht genannt. Guides für Klassen (und Sets) findet ihr u. a. bei IcyVeins Der Patch 2.6.5 mit neuen Qual-Stufen und kleineren Verbesserungen ist bereits veröffentlicht worden ( wir berichteten ).Der Stärkungseffekt von Saison 17 ist das "Vermächtnis der Alpträume" werden: "Solange kein Setbonus aktiv ist, erhöht jeder ausgerüstete uralte Gegenstand den verursachten Schaden von Spielern um 750% und verringert den erlittenen Schaden um 4%." Der Bonus ist dauerhaft aktiv und erfordert nicht, dass man das Ring-Set aus der "Litanei der Unverdrossenen" und "Das Klagen der Heerschar" trägt.Über die Belohnungen in Saison 17 schreiben die Entwickler : "Zum allerersten Mal bringen wir vergangene saisonspezifische Belohnungen zurück, sodass alle Spieler, die sie beim ersten Mal verpasst haben, in dieser Saison eine zweite Chance erhalten, sie sich zu sichern. Wenn ihr in Saison 17 bei eurer Saisonreise fortschreitet, werden Belohnungen aus Saison 5 verfügbar. Zusätzlich zum Beinschutz und den Stiefeln des exklusiven Sets des Eroberers können Spieler eine Reihe von Porträtrahmen verdienen, die thematisch rund um die furchterregende Grautiefeninsel angesiedelt sind. Wenn ihr Gefährten sammelt und die erste Gelegenheit auf das Menschenopfer verpasst habt, bietet sich jetzt die Chance, eure Sammlung zu erweitern. Wir werden auch in Zukunft vergangene saisonspezifische Belohnungen zurückbringen, aber wir haben natürlich auch etwas für Spieler, die bereits alles haben! Spieler, die alle neun Kapitel der Saisonreise abschließen, erhalten als Belohnung einen neuen kosmetischen Gegenstand - und in Saison 17 sind das die Galaktischen Schwingen!"Wie immer gibt es bei der Saisonreise ein Klassenset für den Abschluss der Etappen 2, 3 und 4. Das Set hängt von der Klasse des Charakters ab, mit dem Haedrigs Geschenke geöffnet wurde. Pro Saison gibt es immer nur ein Set als Geschenk. Folgende Sets werden in Saison 17 durch Haedrigs Geschenk verliehen:Letztes aktuelles Video: Switch-Spielszenen Akt 1