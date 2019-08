Diablo 3: Reaper of Souls: Fortlaufende Unterstützung mit neuen Saisonthemen, Sets, Eigenschaften und Updates - 4Players.de

Blizzard Entertainment wird Diablo 3 bzw. Diablo 3: Reaper of Souls auch in Zukunft noch weiter unterstützen . Geplant sind neue Saisonthemen, ein neues Set für jede Klasse, diverse neue legendäre Eigenschaften und einigen Balanceänderungen. "Kleinere Spielverbesserungen und das ein oder andere Update des Gameplay-Systems sind ebenfalls geplant, während wir uns überlegen, wie wir der Welt von Sanktuario ein wenig neue Magie einhauchen können", heißt es weiter. Die Updates sollen nicht alle auf einen Schlag erscheinen, sondern im Laufe der Zeit. Für jede Klasse sei etwas geplant."Seit der Einführung der Saisonthemen hat sich Saison 16 als die beliebteste aller Saisons herausgestellt, mit Saison 17 dicht auf den Fersen. Allein auf PC sind so viele Spieler für Saison 16 zurückgekehrt wie für Saison 11, die erste Saison mit dem Totenbeschwörer. Wir haben uns euer Feedback zu Herzen genommen, das Spiel auf neue Weise erleben und eure Gameplay-Erfahrung verändern zu wollen. Basierend auf eurem positiven Feedback und der zahlreichen Teilnahme an den Saisonthemen haben wir das Gefühl, uns in die richtige Richtung zu bewegen. Lasst uns weiterhin wissen, wie wir eure Abenteuer verbessern können", schreiben die Entwickler Auch der öffentliche Testrealm soll in Zukunft anders eingesetzt werden: "Für Saison 16 haben wir eine neue Herangehensweise an die Veröffentlichung auf dem PTR ausprobiert. Mit nur einer Woche öffentlicher Tests haben wir die Patchnotes im Voraus veröffentlicht und anschließend eine Vorschau auf die finalen Änderungen vor der Live-Implementierung des Patchs gepostet. Diese Herangehensweise ist sehr erfolgreich gewesen. In der Vergangenheit haben wir viel Entwicklungspotenzial darauf verschwendet, für geringfügige Änderungen zusätzliche PTR-Builds zu implementieren und damit auch die Implementierung auf den verschiedenen von uns unterstützten Plattformen verzögert. Die Teilnahme am PTR fällt nach der ersten Woche drastisch ab, so wie auch die Menge an Daten und Feedback. Wir planen daher, dieses verkürzte PTR-Format in Zukunft beizubehalten."Last but not least versprachen die Entwickler, dass sie Kommunikation mit den Spielern verbessern und ausweiten wollen.Letztes aktuelles Video: Switch-Spielszenen Akt 1