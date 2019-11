Diablo 3: Reaper of Souls: Saison 19 beginnt am 22. November; Patch 2.6.7 bringt zwei neue Sets - 4Players.de

15 getötete Gegner: Zielsuchende explodierende Hühner gehen auf eure Gegner los.

30 getötete Gegner: Eine großflächige Frostnova friert Gegner ein.

50 getötete Gegner: Es regnet Leichen vom Himmel.

100 getötete Gegner: Fünf massive Energiewirbel werden entfesselt.

150 getötete Gegner: Finstere Geysire bilden sich unter den Gegnern.

200 getötete Gegner: Schatztruhen fallen vom Himmel.

300 getötete Gegner: Ein Feuerring verschlingt alles.

400 getötete Gegner: Meteore stürzen vom Himmel.

500 getötete Gegner: Engel steigen auf das Schlachtfeld herab und schließen sich euch an.

1.000 getötete Gegner: ???

Barbar - Zorn der Ödlande

Kreuzritter - Rolands Vermächtnis

Dämonenjäger - Unheilige Essenz

Mönch - Gewandung der tausend Stürme

Totenbeschwörer - Rathmas Knochen

Hexendoktor - Höllzahnharnisch

Zauberer - Tal Rashas Elemente

Saison 19 in Diablo 3: Reaper of Souls wird am Freitag, dem 22. November, um 17:00 Uhr (MEZ) in Europa auf PC starten. Auf PlayStation 4, Switch und Xbox One beginnt die 19. Saison weltweit am 22. November um 02:00 Uhr (MEZ), unabhängig von der regionalen Version des Spiels. Saisonale Bestenlisten auf Konsolen sind noch immer nach Hardwareplattform getrennt sind. Die Saison soll ungefähr drei Monate dauern. Zwei Wochen vor dem Ende wollen die Entwickler Bescheid geben.Im Vorfeld der Saison ist der Patch 2.6.7 erschienen. Mit dem Update werden zwei neue Sets für Kreuzritter (Aegis der Tapferkeit) und Mönch (Muster der Gerechtigkeit) eingeführt und viele Veränderungen an den Gegenständen des Barbaren vorgenommen ( Details ). Große Portalschlüsselsteine werden fortan automatisch aufgesammelt.Die besagte Saison ist die Saison des Ewigen Konflikts. "Mit ihr kommt eine ganze Reihe an Belohnungen für am Stück getötete Gegner! Dadurch erhaltet ihr immer mächtigere, vom Krieg zwischen den Hohen Himmeln und den Brennenden Höllen inspirierte Effekte, mit denen ihr Tod und Zerstörung über eure Feinde bringen könnt. Bleibt also am Ball, um das Schlachtfeld im Namen Sanktuarios zu beherrschen", schreibt Blizzard.In Saison 19 profitieren alle Spieler vom Stärkungseffekt Pandämonium. Mit jedem Stapel dieses Effekts werden eure Bewegungsgeschwindigkeit und euer Schadensbonus ein wenig erhöht. Ihr könnt damit auf maximal +50 % Bewegungsgeschwindigkeit und +100 % Schaden kommen, wenn ihr 1.000 Stapel erreicht habt. Bei bestimmten Zählerwerten werden außerdem die folgenden Effekte ausgelöst:In Saison 19 werden Belohnungen aus Saison 7 in der Saisonreise wieder verfügbar. Wie immer gibt es bei der Saisonreise ein Klassenset für den Abschluss der Etappen 2, 3 und 4. Das Set hängt von der Klasse des Charakters ab, mit dem Haedrigs Geschenke geöffnet wurde. Pro Saison gibt es immer nur ein Set als Geschenk. Folgende Sets werden in Saison 19 durch Haedrigs Geschenk verliehen: