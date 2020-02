Diablo 3: Reaper of Souls: Patch 2.6.8 mit drei neuen Klassensets und Saison 20 werden getestet

Setbonus (2 Teile): Verdoppelt die Effektivität aller Schreie. Von Furcht ergriffene Gegner erleiden doppelten Schaden.

Setbonus (4 Teile): Jeder Stapel von Raserei verringert den erlittenen Schaden um 5 %.

Setbonus (6 Teile): Raserei verursacht pro Stapel um 1.000 % erhöhten Schaden.

Der unangefochtene Sieger: Raserei erhält den Effekt jeder Rune und verursacht um 300-400 % erhöhten Schaden.

Held der Bastion: Raserei ist jetzt bis zu 10-mal stapelbar und trifft pro erfolgreichem Angriff ein weiteres Mal. Jeder zusätzliche Treffer springt auf alle Gegner im Umkreis von 15 Metern über und der Schaden wird zwischen allen betroffenen Gegnern aufgeteilt.

Setbonus (2 Teile): Großer böser Voodoo folgt euch jetzt und hält doppelt so lange an.

Setbonus (4 Teile): Wenn ihr die Geisterwelt betretet, wird euer erlittener Schaden 30 Sek. lang um 50 % verringert.

Setbonus (6 Teile): Geistersperrfeuer verursacht erhöhten Schaden in Höhe eurer fünfzigfachen Manaregeneration pro Sekunde.

Der Barbier: Geistersperrfeuer verursacht keinen sofortigen Schaden mehr, sondern der Schaden sammelt sich stattdessen auf dem Ziel. Wenn Ihr aufhört, Geistersperrfeuer zu wirken, explodiert das Ziel und fügt allen Gegnern im Umkreis von 15 Metern 400-500 % des gesammelten Schadens zu.

Glotzender Tod: Geistersperrfeuer erhält den Effekt der Phantasmarune. Jedes aktive Phantasma hält doppelt so lange an, erhöht den Schaden von Geistersperrfeuer um 100-150 % und erhöht zusätzlich die Angriffsgeschwindigkeit der Phantome von Naturgeist. Wird jetzt immer mit kritischer Trefferchance statt Leben pro Sekunde ausgewürfelt.

Setbonus (2 Teile): Verdoppelt die Dauer von Hydras und erhöht die Anzahl der Köpfe von mehrköpfigen Hydras um 2.

Setbonus (4 Teile): Erlittener Schaden wird für jeden lebenden Hydrakopf um 8 % verringert, solange einer verfügbar ist. Jedes Mal, wenn ihr Schaden erleidet, stirbt ein Hydrakopf.

Setbonus (6 Teile): Hydras verursachen pro lebendem Hydrakopf um 1.000 % erhöhten Schaden.

Funkenstab der Schlange: Ihr könnt eine zusätzliche Hydra gleichzeitig aktiv haben und Hydras verursachen um 450-600 % erhöhten Schaden.

Der Magistrat: Eure Hydras wirken jetzt in regelmäßigen Abständen Frostnova und verursachen um 450-600 % erhöhten Schaden.

Geätztes Siegelzeichen: Der Bonus dieses Gegenstands wird jetzt 1 Sek. nach Beginn des Kanalisierens aktiviert.

Todeswunsch: Der Bonus dieses Gegenstands wird jetzt 1 Sek. nach Beginn des Kanalisierens aktiviert.

Infernale Maschinen und Organe werden jetzt automatisch aufgesammelt.

Solange noch nicht alle Handwerksrezepte erlernt wurden, enthalten Horadrische Würfelchen jetzt garantiert Rezepte.

Es wurden mehrere Fehler behoben, die auftraten, wenn Spieler zu Gruppen hinzugefügt/aus Gruppen entfernt wurden bzw. wenn neue Spiele als Gruppe gestartet wurden.

Kapitän Karmesins Garderobe: Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Setbonus die Schadensreduktion nicht erhöhte, wenn Verschlingen - Gierig verwendet wurde.

Kreuzritter: In der Beschreibung von mehreren Teilen des Sets Aegis der Tapferkeit wurde die Schreibweise von 'Imperius' korrigiert.

Kreuzritter: Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Blitze von Himmelsfaust - Himmlischer Brunnen Gegnern keine Stromschläge versetzten.

Am 6. Februar 2020 beginnt die zweiwöchige PTR-Testphase für Patch 2.6.8 und Saison 20 von Diablo 3: Reaper of Souls auf PC. Details zur Teilnahme am öffentlichen Testlauf findet ihr hier Das Thema für Saison 20 sind die "Verbotenen Archive". Während Saison 20 werden alle Plätze in Kanais Würfel legendäre Eigenschaften von Waffen, Rüstung oder Schmuck enthalten können. Das bedeutet, dass ihr drei Rüstungseigenschaften, drei Waffeneigenschaften, drei Schmuckeigenschaften oder jede beliebige Kombination aus allen Kategorien auswählen könnt. Gegenstände sind nicht mit sich selbst additiv oder multiplikativ.Mit Patch 2.6.8 werden außerdem drei neue Klassensets eingefügt, die bisher wenig verwendete Fähigkeiten der Klassen im Endgame in den Vordergrund rücken sollen. Gemeint sind Raserei (Barbar), Geistersperrfeuer (Hexendoktor) und Hydra (Zauberer). Diese Fähigkeiten werden von den Klassensets besonders verstärkt und sollen daher für neue Spielstile sorgen. Auch an bestehenden legendären Gegenständen werden Veränderungen vorgenommen, um für neue Synergieeffekte zu sorgen.Barbar - Neues Klassenset: Horde der Neunzig WildenHexendoktor - Neues Klassenset: Mundunugus OrnatZauberer - Neues Klassenset: Der TyphonschleierWeitere Veränderungen: