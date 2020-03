Diablo 3: Reaper of Souls: Update 2.6.8 veröffentlicht; Saison 20 startet am 13. März

Barbar - Ruf des unsterblichen Königs

Kreuzritter - Sucher des Lichts

Dämonenjäger - Natalyas Rache

Mönch - Ulianas List

Totenbeschwörer - Trag'Ouls Avatar

Hexendoktor - Geist von Arachyr

Zauberer - Vyrs verblüffende Arcana

Für Diablo 3: Reaper of Souls ist das Update 2.6.8 veröffentlicht worden. Mit dem Patch werden drei neue Klassensets eingefügt, die bisher wenig verwendete Fähigkeiten der Klassen im Endgame in den Vordergrund rücken sollen. Gemeint sind Raserei (Barbar), Geistersperrfeuer (Hexendoktor) und Hydra (Zauberer). Diese Fähigkeiten werden von den Klassensets besonders verstärkt und sollen daher für neue Spielstile sorgen. Auch an bestehenden legendären Gegenständen werden Veränderungen vorgenommen, um für neue Synergieeffekte zu sorgen. Infernale Maschinen und Organe werden jetzt automatisch aufgesammelt. Solange noch nicht alle Handwerksrezepte erlernt wurden, enthalten Horadrische Würfelchen fortan garantiert Rezepte. Das Change-Log findet ihr hier Darüber hinaus wird Saison 20 am 13. März 2020 starten. Das Saisonthema lautet "Verbotene Archive". Während Saison 20 werden alle Plätze in Kanais Würfel legendäre Eigenschaften von Waffen, Rüstung oder Schmuck enthalten können. Das bedeutet, dass ihr drei Rüstungseigenschaften, drei Waffeneigenschaften, drei Schmuckeigenschaften oder jede beliebige Kombination aus allen Kategorien auswählen könnt. Gegenstände sind nicht mit sich selbst additiv oder multiplikativ. In Saison 20 werden Belohnungen aus Saison 8 in der Saisonreise wieder verfügbar sein.Für das Erreichen von Etappe 2, 3 und 4 der Saisonreise werdet ihr jeweils mit einem von Haedrigs Geschenken belohnt. Jedes Geschenk enthält ein paar Teile eines eurer Klassensets. Folgende Sets werden in Saison 20 durch Haedrigs Geschenk verliehen: