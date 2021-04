Diablo 3: Reaper of Souls: Saison 23: Die Jünger von Sanktuario gestartet

Mönch - Gewandung der tausend Stürme

Dämonenjäger - Unheilige Essenz

Kreuzritter - Rolands Vermächtnis

Zauberer - Tal Rashas Elemente

Barbar - Zorn der Ödlande

Hexendoktor - Höllzahnharnisch

Totenbeschwörer - Rathmas Knochen

Am heutigen Karfreitag ( um 17 Uhr ) startet Blizzard Entertainment die "Saison 23: Die Jünger von Sanktuario" in Diablo 3: Reaper of Souls ab 10,00€ bei kaufen ) auf PC, PS4, Switch und Xbox One. Im Gegensatz zu den vorherigen Saisons gibt es diesmal kein spezielles Saisonthema. Dafür ist mit dem Patch 2.7.0, der am 30. März 2021 veröffentlicht wurde, das Begleitersystem (Schuft, Templer und Verzauberin) komplett überarbeitet worden.In Saison 23 werden die Belohnungen aus Saison 11 wieder verfügbar gemacht (Smaragdschlange als Gefährte, Hosen & Stiefel aus dem Set des Eroberers und Schatzgoblin-Porträtrahmen). Diejenigen, die die Saisonreise (Wächter) abschließen, erhalten noch den Gefährten "Lacunijunges" und den Porträtrahmen "Schlachtblock" als Bonus. Für das Erreichen der Etappen 2, 3 und 4 der Saisonreise gibt es wie gewohnt wieder Geschenke von Haedrig. Folgende Sets werden in Saison 23 durch Haedrigs Geschenk verliehen:Hilfreiche Guides, Build-Vorschläge und eine Übersicht über die Saison 23 findet ihr auch auf Diablofans.com Patch 2.7.0 umfasst eine Generalüberholung des Begleitersystems, Änderungen an den Bestenlisten und Anpassungen an legendären Gegenständen. Nach der Patch-Installation haben die computergesteuerten Begleiter (Schuft, Templer und Verzauberin) bis zu 14 verschiedene Gegenstandsplätze für Ausrüstungsteile. Hierzu gehören Begleiterrelikt, Kopf, Schultern, Körper, Hände, Handgelenke, Hüfte, 2x Finger, Hals, Beine, Füße, Haupthand und Nebenhand. Außerdem wird es bestimmte Gegenstände geben, die das neue Feature "Ausstrahlen" haben, mit dem der Hauptcharakter von den Effekten bestimmter legendärer Eigenschaften und Setboni profitieren kann, wenn die Begleiter entsprechende Gegenstände ausgerüstet haben, z.B. die Zerbrochene Krone oder Goldhaut. Auch die Fähigkeiten der Begleiter werden erweitert. Das Begleitersystem wird dauerhaft in Diablo 3 für saisonale und nicht saisonale Charaktere verfügbar sein. Das bisherige Change-Log findet ihr hier