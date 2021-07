Diablo 3: Reaper of Souls: Saison 24 startet am 23. Juli und bringt 21 ätherische Waffen aus Diablo 2

"Ätherische Gegenstände sind accountgebunden und können nur von Monstern, aus Truhen und aus zerstörbaren Objekten erhalten werden. Ihr müsst aber nicht Stufe 70 sein, um sie finden zu können. Ätherische Gegenstände können nicht aus Kanais Würfel oder von Kadala erhalten werden.

Die Beuterate von ätherischen Gegenständen ist zwischen uralten und archaischen Gegenständen angesiedelt.

Pro Klasse gibt es drei einzigartige ätherische Gegenstände. Jeder ätherische Gegenstand verfügt über festgelegte Affixe sowie eine zufällige legendäre Waffeneigenschaft und eine zufällige passive Klassenfertigkeit.

Es kann immer nur jeweils ein ätherischer Gegenstand ausgerüstet sein.

Ätherische Gegenstände verlieren nicht an Haltbarkeit.

Legendäre Eigenschaften und passive Klassenfertigkeiten von ätherischen Gegenständen können nicht mit denselben Eigenschaften/Fertigkeiten gestapelt werden, die aus Kanais Würfel oder von Gegenständen und Fertigkeiten stammen.

Ätherische Gegenstände können nicht verzaubert, transmogrifiziert, gefärbt, umgeschmiedet oder gehandelt werden.

Ätherische Gegenstände können verstärkt werden.

Wenn ihr in Saison 24 alle 21 ätherischen Gegenstände sammelt, erhaltet ihr als Belohnung die Heldentat Ätherische Erinnerung. Wer diese Heldentat vollbringt, kann in Zukunft mit seinen saisonalen und nicht-saisonalen Helden alle ätherischen Transmogrifikationsoptionen nutzen.

Ätherische Gegenstände werden nur in saisonalen Spielen fallengelassen und nach dem Ende der Saison nicht auf euren nicht-saisonalen Charakter übertragen."

Mönch - Ulianas List

Dämonenjäger - Natalyas Rache

Kreuzritter - Sucher des Lichts

Zauberer - Vyrs verblüffende Arcana

Barbar - Ruf des unsterblichen Königs

Hexendoktor - Geist von Arachyr

Totenbeschwörer - Trag'Ouls Avatar

Mystischer Verbündeter - Feuerverbündeter: Teilt sich jetzt in 2 Verbündete (vorher 5) auf, aber jetzt können sich alle Feuerverbündeten aufteilen. Der Wirkungsbereich wurde leicht erhöht und der Schaden wurde von 480 % auf 1.920 % Waffenschaden erhöht.

Mystischer Verbündeter - Feuerverbündeter: Die KI des Feuerverbündeten wurde verbessert, sodass die Verbündeten jetzt zuverlässiger explodieren.

Mystischer Verbündeter - Erdverbündeter: Der Schaden wurde von 380 % auf 4.500 % Waffenschaden erhöht.

Geiferschlag: Geisteskraftverbraucher, die euch teleportieren, während Offenbarung aktiv ist, wirken sich zusätzlich auf ein Ziel in der Nähe aus, ohne weitere Geisteskraft zu verbrauchen, und verursachen dabei 350-450 % mehr Schaden.



Spiegelbild: Auf dem Symbol von Spiegelbild zeigt jetzt ein Zähler an, wie viele Spiegelbilder aktiv sind.

"Innas Mantra (Setbonus für 4 Teile): Ihr erhaltet die Grundeffekte aller vier Mantras gleichzeitig. Für jeden aktiven mystischen Verbündeten wird euer erlittener Schaden um 5 % reduziert. Eure mystischen Verbündeten erleiden keinen Schaden mehr.

Innas Mantra (Setbonus für 6 Teile): Ihr erhaltet dauerhaft die passiven Fertigkeiten aller fünf mystischen Verbündeten. Eure Angriffe erschaffen euren gewählten mystischen Verbündeten, der 15 Sek. lang bestehen bleibt, bis max. 10 mystische Verbündete. Jeder mystische Verbündete erhöht den Schaden eurer mystischen Verbündeten um 3.000 %.

Die gröbsten Stiefel: Mystischer Verbündeter beschwört zwei mystische Verbündete, die an eurer Seite kämpfen. Sie verursachen 150-200 % mehr Schaden und können in aktiver Gestalt länger angreifen.

Bindungen der niederen Götter: Gegner, die von eurer Fertigkeit Zyklonschlag getroffen wurden, erleiden 5 Sek. lang 150 % bis 200 % mehr Schaden durch euren mystischen Verbündeten. Aufgeteilte Feuerverbündete erhalten den fünffachen Bonus.

Aegis der Tapferkeit (Setbonus für 2 Teile): Angriffe mit Himmelsfaust lassen Himmelsfuror 5 Sek. lang 125 % mehr Schaden verursachen. Bis zu 3-mal stapelbar.

Maskerade des Brennenden Karnevals (Setbonus für 6 Teile): Eure Simulakren und ihr verursachen mit Knochenspeer 6.000 % mehr Schaden."

Am 23. Juli 2021 wird Saison 24 in Diablo 3: Reaper of Souls ab 10,00€ bei kaufen ) starten. Vorher, sehr wahrscheinlich am 20. Juli, soll der Patch 2.7.1 veröffentlicht werden. In Saison 24 werden die sonstigen Belohnungen aus Saison 12 wieder verfügbar gemacht. "Zusätzlich zum Brustpanzer und den Handschuhen des exklusiven Sets des Eroberers wird es Porträts geben, die thematisch rund um die Hohen Himmel angesiedelt sind. Wer gerne kosmetische Flügel sammelt, kann sich auf einen alten Bekannten freuen - Fiacla-Géar verleiht eurem Charakter ein engelhaftes Aussehen", schreibt Blizzard Für das Erreichen der Etappen 2, 3 und 4 der Saisonreise gibt es wie gewohnt wieder Geschenke von Haedrig. Folgende Sets werden in Saison 24 durch Haedrigs Geschenk verliehen: Last but not least werden folgende Veränderungen an der Balance (hauptsächlich am Mönch und der Fähigkeit "Mystischer Verbündeter") vorgenommen. Mönch | Fertigkeitsänderung: Zauberer | Fertigkeitsänderung: Änderungen an Gegenständen