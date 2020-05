Dungeon of the Endless: Switch-Start der Roguelike-Taktik, PS4 folgt

Screenshot - Dungeon of the Endless (Switch) Screenshot - Dungeon of the Endless (Switch) Screenshot - Dungeon of the Endless (Switch) Screenshot - Dungeon of the Endless (Switch) Screenshot - Dungeon of the Endless (Switch) Screenshot - Dungeon of the Endless (Switch)

Am 15. Mai 2020 haben die Amplitude Studios, Playdigious und Merge Games die bereits für PC, Xbox One und iOS (zum Test ) erschienene Roguelike-Taktik Dungeon of the Endless auch für Nintendo Switch veröffentlicht - inklusive der Erweiterungen Deep Freeze, Death Gamble, Rescue Team und Organic Matters. Im eShop kostet der Download 19,99 Euro. Außerdem ist der Titel auch als physische Standard Edition und Signature Edition erhältlich . Die Umsetzung für PlayStation 4 soll am 19. Mai folgen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Dungeon of the Endless ist das preisgekrönte Rogue-like Dungeon-Defense-Spiel, in dem du mit deinem Heldenteam den Generator deines abgestürzten Schiffes schützen musst, während ihr einen sich ständig erweiternden Dungeon erkundet und euch gleichzeitig mit Wellen von Monstern und besonderen Ereignissen auseinandersetzten müsst, um euren Weg hinaus zu finden..."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch