Ys: Memories of Celceta: PS4-Neuauflage des Action-Rollenspiels hat einen Termin

Nihon Falcom und Marvelous werden die Neuauflage des Action-Rollenspiels Ys: Memories of Celceta am 19. Juni 2020 für PlayStation 4 veröffentlichen . Das Remaster des eintigen PlayStation-Vita-Titels (zum Test ) wird mit 60 Bildern pro Sekunde laufen, HD-Grafik und eine optimierte Steuerung bieten sowie japanische und englische Tonspuren umfassen. Die auch schon für PC ( Steam ) erschienene Neuauflage soll sowohl als Download via PlayStation Store als auch als Boxversion im Handel erhältlich sein und 29,99 Euro kosten. Außerdem soll für 39,99 Euro eine Digital Deluxe Edition mit Spiel, Soundtrack (Musical Selections: Past and Present) und PS4-Design angeboten werden.Zur Story heißt es vom Hersteller: "Der weltberühmte rothaarige Abenteurer Adol Christin erwacht im unbekannten Land Celceta, seine Erinnerung bis auf seinen Namen verschwunden. Verwirrt und auf sich allein gestellt wird er von einem kräftigen Dieb namens Duren angesprochen, der behauptet, er kenne ihn und dass er als letztes dabei gesehen wurde, wie er in das nahgelegene 'Meer aus Bäumen' driftete. Um das Rätsel um seine Vergangenheit zu lüften und dem Grund seiner misslichen Lage auf die Spur zu kommen, erkundet Adol zusammen mit Duren die unerforschte Wildnis, die seine Erinnerung geraubt hat."Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer PS4