Game Dev Tycoon: Virtuelle Gründung eines eigenen Videospiele-Studios auf Switch

Am 8. Oktober 2020 haben Greenheart Games ihren bereits für iOS, Android und PC (zum Test ) erschienenen sowie auf Steam bis dato "äußerst positiv" bewerteten Spiele-Entwicklungs-Simulator Game Dev Tycoon auch für Nintendo Switch veröffentlicht und parallel dazu allen Fassungen per Update eine Cross-Save-Funktion spendiert. Der Download im eShop kostet 14,99 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "Game Dev Tycoon ist optimiert für Touchscreen und Joy-Con und sorgt so für ein besseres Spielerlebnis als je zuvor.Mit Game Dev Tycoon kannst du die Geschichte der Computerspieleentwicklung selbst miterleben - von den bescheidenen Anfängen in Garagen in den 1980ern bis hin zu den großen Studios von heute. Es liegt in deiner Hand, die besten Leute für dein Team anzuheuern, die besten Spiele zu entwickeln und die besten Technologien zu nutzen, um zu einer Koryphäe der Branche zu werden.Erschaffe Spiele ganz nach deinen Vorstellungen: Bei Game Dev Tycoon entscheidest du über die Entwicklung. Braucht dein Spiel anspruchsvolleres Gameplay, bessere Musik oder solltest du dich lieber auf Handlung und Quests konzentrieren? Du entscheidest!Lasse dein Unternehmen wachsen: Sobald du ein paar erfolgreiche Titel veröffentlicht hast, kannst du deine eigenen Büros beziehen und ein Entwicklerteam von Weltklasse aufbauen. Heuere neue Leute an, verwalte deine Mitarbeiter und schalte tolle neue Entwicklermöglichkeiten frei. Entwickle deine eigenen Spiel-Engines, erfinde neue Technologien und vieles mehr.Träume groß: Mit einer großen Fan-Gemeinde und einem fantastischen Team kannst du immer größere Spiele entwickeln und immer mehr Profit und Ruhm ergattern. Große Ambitionen bringen aber neue Herausforderungen mit sich. Du musst dein Team und deine finanziellen Mittel gut verwalten, damit dein Unternehmen zum leuchtenden Stern am Entwicklerfirmament werden kann.Piratenmodus: Ein erfolgreicher Spieleentwickler zu werden kann ganz schön schwierig sein. Sollte dir diese Herausforderung noch nicht genügen, kannst du den optionalen Piratenmodus probieren, in dem Spiele ständig geknackt und illegal verbreitet werden. Du musst den Balanceakt zwischen Sicherung deiner Spiele, Profitabilität deines Unternehmens und Zufriedenheit deiner Spieler meistern."Letztes aktuelles Video: SwitchTrailer