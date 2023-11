Grand Theft Auto: Eigener GTA-Film wäre zu riskant, sagt Take-Two-CEO Strauss Zelnick

GTA-Film: Take-Two-CEO Strauss Zelnick gibt kein grünes Licht

Die Videospielbranche erlebt aktuell dank diversereinen zweiten Frühling auf der großen Leinwand. Bekannte und beliebte Beispiele finden sich unter anderem in deroder dem, doch wie steht es eigentlich um einen solchen für die-Reihe?Mit der jüngsten Ankündigung seitensbefindet, scheint es immerhin nur einezu sein, ehe die populären Videospiel-Franchises wie reife Früchte gepflückt und für ihren Sprung nach Hollywood vorbereitet werden. Nun äußert sich auch, wie es um einensteht.Allem Anschein nach scheint Take-Two, die Muttergesellschaft hinter Grand Theft Auto-Entwickler, kein Interesse an einem eigenen GTA-Film zu zeigen. Auf die Frage nach einem solchen währen des jüngsten vierteljährlichen Geschäftsberichts erklärte CEO Strauss Zelnick, dass die Produktion eines solchen Films ein vielsei als die eines eines Spiels. In Anbetracht der geringeren Erfolgschancen und ausbleibenden Investitionserträge sei man nicht der Meinung, dass sich der Aufwand für einen Film lohnen würde.So sei das Film- und TV-Geschäft ein, wie Zelnick erklärt ( via PCGamer). „Ich war erfolgreich in diesen Bereichen tätig. Sie sind sehr herausfordernd. Sie sind nicht das, was wir tun. Wir bevorzugen das Risiko-Ertrags-Profil unserer Branche“, führt der Take-Two-CEO weiter aus.Darüber hinaus ergänzt er, dass dieim Filmgeschäft weitaus geringer seien als jene im interaktiven Unterhaltungsgeschäft, wozu natürlich vor allem Videospiele zählen. „Unsere Erfolgsquoten für Konsolenspiele liegen bei 80 oder 90 Prozent. Die Erfolgsquote eines gut geführten Filmstudios liegt bei etwa 30 Prozent, das heißt, es besteht eine 70-prozentige Chance, dass der Film, den wir lizenzieren, scheitern könnte.„Im Erfolgsfall ist die Zahl, was den Gewinn angeht, nicht Null, aber sie ist nicht wirklich wichtig für unsere Arbeit hier. Und im Falle eines Misserfolgs laufen wir Gefahr, das zugrunde liegende geistige Eigentum zu gefährden. In Anbetracht dervon Rockstars letzter Grand Theft Auto-Auskopplung,, das sich weltweit überhat, dürfte Take-Two ohnehin nicht darauf angewiesen sein, seine Erfolgs-IP auch nur im Ansatz zu gefährden. Zuletzt sprach Strauss Zelnick übrigens über die Möglichkeit,Letztes aktuelles Video: VideoKlassiker