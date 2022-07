Assassin's Creed: Liberation HD: Ab September 2022 nicht mehr auf Steam zugänglich

Was ist eure Meinung zum Thema: Einzelfall oder wird es zukünftig immer mehr digitalen Inhalten so ergehen?



Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer



Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer

Falls ihr euch bereits über die zahlreichen negativen Bewertungen zu Assassin's Creed Liberation HD gewundert habt: Wie man auf der Steam-Seite einsehen kann, wird man das Spiel ab dem 1. September 2022 über die Valve-Plattform nicht mehr kaufen oder starten können.Um die genauen Worte zu verwenden: "Please note this title will not be accessible following September 1st, 2022". Bisher äußerte sich Ubisoft nicht dazu, ob das Spiel für Käufer ab diesem Zeitpunkt wirklich nicht mehr zugänglich ist.Falls dem so ist, dürfte sich für Retail-Fans das bewahrheiten, was sie seit Jahren fürchten: Ein digital erworbener Titel verschwindet aus dem Store, ohne dass man als Käufer noch darauf zugreifen kann. Bereits vor einigen Wochen kündigte Ubisoft an, dass ab September 2022 die Online-Server von 15 Spielen abgeschaltet werden ( zur Liste mit allen Titeln )