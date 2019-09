Star Wars Pinball: Flipper-Sammlung auch auf Nintendo Switch erhältlich - 4Players.de

Die Zen Studios haben ihre bereits für Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, iOS, Android, PC, 3DS und Wii U erschienene Flipper-Sammlung Star Wars Pinball am 13. September 2019 auch für Nintendo Switch veröffentlicht . Die insgesamt 19 Tische umfassende Kollektion ist für knapp 30 Euro sowohl als Download via eShop als auch als Boxversion im Einzelhandel erhältlich.Dazu heißt es vom Hersteller: "Als erstes Star Wars-Spiel verfügbar für Nintendo Switch, enthält Star Wars Pinball die gesamte Kollektion von 19 digitalen Flippertischen, die alle drei Star Wars-Ären umfassen und die gesamte Bandbreite der einzigartigen technischen Möglichkeiten der Nintendo Switch ausnutzen wird, darunter HD Rumble oder die vertikale Darstellung. Egal ab zu Hause oder unterwegs - die Nintendo Switch bietet das ultimative Flippererlebnis für überall!Star Wars Pinball bietet einzigartige Spiel-Modi, die nur für Nintendo Switch verfügbar sind. Spieler können Teil der community-weiten, galaktischen Schlachten werden, was ihnen ermöglicht, nach eigenem Belieben wertvolle Punkte auf der Seite der hellen und der dunklen Seite der Macht zu sammeln. Zusätzlich erlaubt ein neuer Karriere-Modus allen Spielern ab Erreichen von Karriererang 50 das Freischalten einzigartiger Machtboni, damit sie ihr wahres Potenzial in der Nintendo Switch Kollektion zeigen können."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch