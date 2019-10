The Long Dark: Wintermute: Dritte Episode "Crossroads Elegy"; Verbesserungen für PS4 Pro und Xbox One X - 4Players.de

Screenshot - The Long Dark (PC) Screenshot - The Long Dark (PC) Screenshot - The Long Dark (PC) Screenshot - The Long Dark (PC) Screenshot - The Long Dark (PC) Screenshot - The Long Dark (PC) Screenshot - The Long Dark (PC)

Für The Long Dark ist die dritte Wintermute-Episode "Crossroads Elegy" veröffentlicht worden. Während sich die ersten beiden Episoden vorrangig um Mackenzie drehten, kommt in der dritten Story-Folge eine andere Perspektive mit Dr. Astrid Greenwood ins Spiel. Episode 3 kann gespielt werden, ohne die vorherigen beiden Episoden abgeschlossen zu haben. Die Episode wird kostenlos für alle Käufer des Survival-Spiels zur Verfügung gestellt.Mit dem Update werden außerdem Optimierungen für PlayStation 4 Pro und Xbox One X vorgenommen. Zu diesen Verbesserungen gehören HDR-Beleuchtung (funktioniert auf Xbox One X, Xbox One S, PS4 Pro, PS4) und High-Resolution-Unterstützung (4K auf Xbox One X, 1440p auf PS4 Pro) mit dynamischer Auflösungsskalierung. Im Dezember soll das nächste Update für den Survival-Mode folgen.Letztes aktuelles Video: Episode Three Crossroads Elegy - Launch Trailer