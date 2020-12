Unsung Story: Vielfach verschobenes musikalisches Taktik-Rollenspiel startet bald in den Early-Access

Screenshot - Unsung Story (PC) Screenshot - Unsung Story (PC) Screenshot - Unsung Story (PC) Screenshot - Unsung Story (PC) Screenshot - Unsung Story (PC) Screenshot - Unsung Story (PC) Screenshot - Unsung Story (PC) Screenshot - Unsung Story (PC) Screenshot - Unsung Story (PC)

Nach aktueller Planung in einem Kickstarter-Update sollten Unterstützer "in den kommenden Tagen" Keys für die erste Episode der Early-Access-Fassung auf Steam bekommen. Mittlerweile heißt der Titel nur noch Unsung Story, ohne Untertitel. Dort wird erläutert, dass der Frühzugang rund anderthalb Jahre dauern soll, während sich die Entwickler durch die Veröffentlichung aller Kapitel arbeiten.Im ersten davon steht das Magiesystem des "Harmony Songbooks" im Mittelpunkt: In den sieben Missionen des Kapitels bekommen Spieler Zugriff auf sechs Jobs, und zwar als "Mercenary, Physician, Guardian, Elementalist, Archer und Sage". Nach dem Ende der fünf weiteren Kapitel sollen insgesamt 20 Jobs zur Verfügung stehen.- Explore an all-new magical world created by master designer Yasumi Matsuno.- Play 6 chapters in non-linear order alongside iconic story characters on both sides of a 77-year War.- Engage in 45+ diverse levels where none of them look or play the same way.- Cast spells through songs and musical abilities.- Coordinate your units to gain special bonuses with “Harmony Songbook” game play.- Listen to an all-new, musical score by world renown composer Hitoshi Sakimoto.- Customize your Unsung Heroes from 20 jobs and 150+ unique abilities.- Stylize their look from options such as race, face, hair, and job outfit colors.- Collect new options in side quests as the game progresses."